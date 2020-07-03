Франция пересматривает свое колониальное прошлое на фоне протестов против расизма, охвативших многие страны.

В списке служивших солдат много выходцев из Сенегала и стран Северной Африки, но никого из тогдашнего французского Индокитая.

Африканские солдаты сыграли важную роль в освобождении Франции от немецкой оккупации в 1944 году.

Замминистра обороны Франции Женевьева Дарриевск обнародовала 210-страничный список этих военных.

"Имена, лица и истории жизней этих африканских героев должны стать для нас, свободных граждан, частью нашего понимания истории, так как без них у нас не было бы свободы", — сказала она.

В июне статую Жан-Баптиста Кольбера, который в XVII веке разработал правила управления французскими колониями, испортили вандалы. В странах Европы и в США были снесены или повреждены статуи исторических личностей, каким-либо образом связанных с работорговлей и колониализмом.

"Вместо того, чтобы что-то сносить, я прошу вас созидать", — сказала Женевьева Дарриевск , обращаясь к мэрам французских городов.

"Слишком мало наших улиц названы в честь этих африканских воинов", — заявила замминистра обороны, подчеркнув, что улицы и площади должны учить людей их истории.

По ее словам, на переименованных улицах и возведенных статуях будут размещены мемориальные доски с соответствующей информацией.

В январе власти южного города Бандоль переименовали центральную площадь в честь пяти африканских солдат, принявших участие в его освобождении. "Площадь свободы" превратилась в "Площадь африканских освободителей".

Около 500 тыс. африканских солдат приняли участие в освобождении юга Франции в августе 1944 года в ходе операции под кодовым названием "Драгун". Они прошли через тяжелые бои в районе Тулона и Марселя.

Африканцы служили в Свободных французских силах под командованием генерала Шарля де Голля. Большинство были добровольцами, но некоторых призвали на службу.

В результате этой операции юг Франции был освобожден от нацистских сил. Одновременно с этим силы союзников, высадившиеся в Нормандии в июне, также продвигались на юг.

Около 400 тыс. африканских солдат были выходцами из Алжира, Туниса и Марокко. Более 70 тыс. — из Сенегала и других французских африканских колоний.

В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон произнес речь в честь этих воинов, отметив, что они составляли более 80% сил, высадившихся на юге Франции.

"Но кто теперь помнит их имена, как они выглядели?", — вопрошал президент.

Лучше поздно, чем никогда?



Вот лишь два примера героизма африканских солдат, служивших во французской армии.

Адди Бародился в Гвинее в 1923 году, и жил в Ланже, в районе Луары. Он сражался в рядах сенегальской пехоты, но попал в плен к немцам в июне 1940 года.

Вместе с несколькими африканскими солдатами бежал из плена и в 1943 году организовал местный отряд французского Сопротивления.

Он снова попал в плен, подвергся пыткам, а в декабре 1943 года был расстрелян. В 1991 одна из улиц в Ланже была переименована в его честь.

Поль Кудуссараньродился в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) примерно в 1920 году. В 1940 году он добровольно пошел служить в Свободные французские силы де Голля. В 1941-1942 годах сражался на Ближнем Востоке — сначала в Сирии, а затем в Египте и Ливии.

Во время битвы за Бир-Хаким ему удалось, несмотря на ранение, доставить боеприпасы на артиллерийский пост. Генерал де Голль лично наградил его в Бейруте в 1942 году.

В 1945 году Поль вновь был отправлен на фронт, на этот раз на Атлантическое побережье Франции, где опять был ранен. После войны он вернулся в ЦАР и всю оставшуюся жизнь был фермером, вплоть до своей кончины в 1973 году.