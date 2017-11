Радиоактивное облако, зафиксированное в октябре над Европой, возникло после утечки с территории "между Волгой и Уралом". К такому выводу пришли ученые французского Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN) в докладе, опубликованном 9 ноября.

По оценке французских ученых, в конце сентября утечка могла произойти в одном из центров переработки ядерного топлива. Возможность аварии на АЭС исключена, поскольку замеры показали повышенную концентрацию только одного элемента — изотопа рутений-106.

Ранее к похожему выводу пришли также специалисты Федерального ведомства по защите от радиации и министерство по охране окружающей среды Германии. 9 октября они сообщили, что источник рутения-106, скорее всего, находится в регионе Южного Урала.



