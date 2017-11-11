Французские ученые вслед за немецкими сделали вывод, что утечка рутения-106 произошла в районе Урала. Причиной могла стать авария в одном из центров переработки ядерного топлива.
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Радиоактивное облако, зафиксированное в октябре над Европой, возникло после утечки с территории "между Волгой и Уралом". К такому выводу пришли ученые французского Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN) в докладе, опубликованном 9 ноября.

По оценке французских ученых, в конце сентября утечка могла произойти в одном из центров переработки ядерного топлива. Возможность аварии на АЭС исключена, поскольку замеры показали повышенную концентрацию только одного элемента — изотопа рутений-106.

Ранее к похожему выводу пришли также специалисты Федерального ведомства по защите от радиации и министерство по охране окружающей среды Германии. 9 октября они сообщили, что источник рутения-106, скорее всего, находится в регионе Южного Урала.

После заявления из ФРГ в "Росатоме" подчеркнули, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли РФ находится "в пределах нормы" и вообще в России, по данным Росгидромета, не наблюдалось повышенной концентрации рутения-106. "Версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна", — заявили в госкорпорации.

Эколог Надежда Кутепова, получившая политическое убежище во Франции, в интервью газете "Коммерсант" 16 октября предположила, что причиной появления радиоактивного облака могла стать авария во время "горячих испытаний" новых контейнеров с отработанным ядерным топливом на предприятии "Маяк" в городе Озерске Челябинской области.

Незначительное, не опасное для здоровья человека содержание рутения-106 в воздухе было зафиксировано в ряде стран Европы в конце сентября — начале октября .

Deutsche Welle
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