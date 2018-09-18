Министр по делам рыболовства Великобритании Джордж Юстис в свою очередь назвал соглашение «прагматичным», сообщает агентство Reuters. По его словам, стороны договорились по поводу размера судов, которым разрешено вести промысел. Доступ в залив для части из них будет ограничен.
Конфликт между рыбаками возник из-за несовпадения английских и французских правил рыбной ловли. Британцы занимались летом добычей гребешков в заливе Сены в Ла-Манше, тогда как французские рыбаки не имели права этого делать из-за нормы в местном законодательстве. В результате возник конфликт, который в Париже назвали «гребешковой войной». В конце августа рыбаки стали забрасывать друг друга камнями и дымовыми шашками. Никто в результате не пострадал, однако отступившие британцы в итоге вернулись домой с разбитыми стеклами.
Позже французское правительство пригрозило использовать военные суда для разрешения спорной ситуации. В свою очередь представители шотландской ассоциации рыболовов Шотландии назвали действия противоположной стороны «обычным пиратством».
Переговоры по поводу разрешения спорной ситуации длились несколько недель. В частности, французские рыбаки требовали от британцев компенсацию, на которую последние не соглашались, сообщало издание Guardian.
Как указывает Reuters, вопрос о правилах рыбной ловли стал одним из спорных моментов в переговорах по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.
Морские гребешки используются для приготовления различных блюд и считаются важным ингредиентом в кухне французской области Нормандия.
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