"Информация, собранная мониторинговой миссией, дает основания полагать, что Российская Федерация и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за крушение беспилотника", - говорится в сообщении.

"Уничтожение [аппарата] является серьезным инцидентом, со всей очевидностью нарушающим положения мандата миссии ОБСЕ, одобренного государствами-участниками этой организации. Также это уничтожение представляет собой недопустимый кульминационный пункт в имеющих место противодействиях, запугивании и ограничениях деятельности наблюдателей миссии, которая является глазами и ушами международного сообщества в этом районе", - считают в Париже и Берлине.

Там отметили, что безопасность наблюдателей миссии и их оборудования "имеют первостепенное значение и всегда фигурируют в повестке дня дискуссий в рамках нормандского формата". "Мы призываем стороны Минского соглашения обеспечить подлинную возможность мониторинга миссией происходящего во всей зоне конфликта, проверки соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений", - подчеркивают Франция и Германия.

Ранее пресс-служба управления народной милиции самопровозглашенной ДНР сообщила, что ополченцы сбили украинский ударный БПЛА.

Договоренности, принятые на встречах Контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилагающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает ТАСС.

Беспилотник "выследил" колонну грузовиков и ЗРК

БПЛА был сбит утром 27 октября возле российско-украинской границы: над территорией, которую контролируют пророссийские вооруженные формирования, воюющие под флагами ДНР и ЛНР.

О потере дрона миссия ОБСЕ, работающая на востоке Украины, сообщила на следующий день, передает РБК. В тот момент, когда связь с летательным аппаратом была потеряна, он находился к юго-востоку от поселка Нижнекрынское Донецкой области (сейчас территория под контролем ДНР).

Как говорится в отчете ОБСЕ об использовании беспилотника, с его помощью был обнаружен зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса") и автоцистерна для топлива. А в момент инцидента аппарат следил за передвижением колонны из семи грузовиков. Она была замечена на грунтовой дороге вблизи территории Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. "Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка), - сказано в отчете.

Начиная с 7 августа 2018 года сотрудники ОБСЕ семь раз фиксировали колонны, в том числе грузовики, на той же грунтовой дороге возле государственной границы.

В миссии ОБСЕ добавили, что зафиксировали признаки "глушения" связи с аппаратом. Помехи продолжались в течение 35 минут, вплоть до полной потери связи с дроном.

Позднее сотрудники организации назвали причиной потери летательного аппарата "удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питание системы противодействия глушению и навесного оборудования". Также в ОБСЕ сообщили, что пообщались с очевидцами, которые утверждали, что в тот промежуток времени, когда связь с аппаратом была потеряна, они слышали взрыв.

Россия, подозреваемая в причастности к уничтожению беспилотника, является членом ОБСЕ. Она также, наряду с Украиной, Францией и Германией, входит в так называемую "нормандскую четверку", созданную для урегулирования ситуации на востоке Украины. Кризис и военные действия там начались вскоре после того, как Россия присоединила Крым, фактически нарушив суверенитет Украины.

В дальнейшем, когда начались боевые действия на Донбассе, Россия уже сталкивалась с обвинениями в нанесении ударов по летательным аппаратам в украинском небе. Самый крупный и резонансный инцидент произошел 17 июля 2014 года. Тогда разбился малайзийский Boeing 777 рейса МН17. Расследование этого крушения не окончено до сих пор. Но весной международная следственная группа представила в нидерландском Утрехте доклад о крушении самолета "Малайзийских авиалиний". Следователи пришли к выводу, что лайнер был сбит ракетой зенитного комплекса "Бук", который был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Россия все эти годы категорически отрицала причастность к крушению малайзийского Boeing. В Минобороны РФ утверждают, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили пассажирский лайнер, не находилась на вооружении российской армии.

В сентябре 2018 года Минобороны РФ представило документы в очередной попытке доказать причастность Украины к катастрофе Boeing. Однако международные эксперты назвали эти "доказательства" неубедительными и нашли нестыковки в датах и различия в почерке.