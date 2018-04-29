Министры финансов Германии и Франции Олаф Шольц и Брюно Ле Мэр в субботу, 28 апреля, пообещали подготовить "дорожную карту" реформ Евросоюза до саммита глав государств и правительств сообщества в июне в Брюсселе.

"Мы с оптимизмом оцениваем вероятность того, что нам это удастся", — отметил Шольц.

Нынешнее заявление германского министра относительно готовящихся преобразований в еврозоне было сделано, несмотря на неполную поддержку Брюсселем всех инициатив настаивающего на нововведениях президента Франции Эмманюэля Макрона.

Опасения Берлина и позиция Парижа

Французский лидер ранее говорил о необходимости создания поста министра финансов еврозоны и солидаризации финансовых ресурсов сообщества. В германском бундестаге опасаются, что данный шаг будет означать усиление поддержки менее стабильных в финансовом плане Италии и Греции, и требуют увязать выделение им средств с проведением реформ.

"Крайне важно, чтобы Франция и Германия достигли согласия по данным вопросам", — подчеркнул Шольц. Брюно Ле Мэр в свою очередь выразил уверенность, что "выработать компромисс" удастся до июня.

В четверг, 19 апреля, канцлер Ангела Меркель на встрече с Макроном назвала среди сфер, которые могут затронуть изменения, назвала общеевропейские политику в отношении беженцев и внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, в том числе возможное создание банковского союза.