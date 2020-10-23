Президент США Эмманюэль Макрон призвал Баку и Ереван к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Французский лидер пообещал, что его страна предоставит медицинскую помощь раненым. Подробности будут обнародованы в ближайшие дни, сообщили агентству dpa в кругах, близких к Елисейскому дворцу, вечером в четверг, 22 октября.

До этого у главы французского государства состоялись переговоры с его армянским коллегой Арменом Саркисяном. Макрон принял последнего в своей официальной резиденции в Париже. Президент Франции, в очередной раз подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации возможен только посредством переговоров. В то же время для возобновления диалога необходима "спокойная обстановка", добавил он.

До встречи с Саркисяном Макрон провел два телефонных разговора - с премьер-министром Армении Николом Паршиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" 22 октября, общее число погибших с обеих сторон в результате боестолкновений в Карабахе приближается к пяти тысячам.

Обострение конфликта

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда там начались активные боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве консультаций глав МИД Азербайджана и Армении стороны договорились о прекращении огня с 11.00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако этот режим был фактически сразу же нарушен. Позднее была предпринята еще одна попытка установить перемирие.

Министерства иностранных дел обоих государств в одинаковых заявлениях сообщили о новом режиме тишины, вступающем в силу с 00.00 часов по местному времени 18 октября (23.00 мск 17 октября). Спустя считанные минуты после обозначенного времени он также был сорван.

Карабах как яблоко раздора

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.