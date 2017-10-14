"Традиционным ответом было бы выводить на поле боя танки и тренировать войска. Ранее в этом году Североатлантический альянс отправил четыре боевые группы, каждая численностью в батальон, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, чтобы сдержать российскую армию. В свете растущей напряженности власти по всему региону говорят, что быстро принимают меры по противостоянию новому поколению российских военных возможностей и адаптации к ним. Для этого разрабатывается оборонная доктрина, подразумевающая одинаковые вложения в интеллектуальные ресурсы и огневую мощь", - говорится в статье.
"Нам нужно изменить прежнее отношение и увидеть, что дело тут не только в России. Дело в нас, - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны Латвии. - Россия использует наши слабости".
"К этим слабостям относятся обычные прорехи, вроде уязвимых электросетей и пористой киберзащиты. Однако в этом ряду стоит также уязвимость общества к информационной войне, - указывает Стендиш. - Режиссируемая Россией дезинформация использует фальшивые истории, обработанные фотографии и пропаганду, чтобы сбить с толку как рядовых граждан, так и творцов политики. В Латвии в центре этих историй - попытки подорвать членство страны в Евросоюзе и НАТО, но все чаще - стремление посеять раскол в обществе с помощью таких острых проблем, как права ЛГБТ или дискриминация этнически русского населения Латвии".
"По другую сторону Балтийского моря Финляндия тоже оперативно принимает меры, чтобы укрепиться перед лицом старых и новых угроз. Она много тратит на оборону, содержит крупную призывную армию из 280 тыс. солдат и взращивает ряд инициатив в сфере гражданской обороны. Но одновременно Хельсинки накапливают ресурсы за пределами казарм. В стране запущена программа по народной дипломатии, подразумевающая обучение правительственных служащих тому, что такое дезинформация и как фальшивые новости становятся вирусными. Эта скандинавская страна старается еще больше укрепить и так тесные связи с НАТО, открыв в начале октября в Хельсинки связанный с ЕС и НАТО Центр по борьбе с гибридными угрозами", - говорится в статье.
"Пока Финляндия доказала, что она лучше других сопротивляется информационным атакам. Финские власти указывают на важную роль, которую их инвестиции в образование и ограничение неравенства доходов играют в уменьшении количества аутсайдеров - а именно таких людей используют для насаждения розни, - говорится в статье. - Чиновники министерства иностранных дел отметили, что введение в школьную программу обучения медийной грамотности помогло отвратить финнов от фальшивых новостей и пропагандистских сайтов, таких как российское государственное СМИ Sputnik, финскоязычное бюро которого закрылось в марте 2016 года в связи с малым количеством читателей", - передает автор.
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