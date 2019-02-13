«У нас есть срочная новость, которую в силу каких-то причин другие издания приуменьшили или проигнорировали, хотя мы подумали, что вы захотите это знать», — обратился к зрителям обозреватель Fox News.

Новость можно описать «пятью простыми словами»: не было российского сговора, продолжил Такер Карлсон. Кроме того, ведущий Fox News отметил, что зрители телеканала не удивятся этой новостью.

«Вы не удивитесь. Вы и так это знали, потому что вы не идиот», — добавил он.

Карлсон отметил, что сенатский комитет по разведке не нашел доказательств сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российским правительством с целью победы его кандидатуры на выборах 2016 года. Комитет расследовал вопрос сговора в течение двух лет.

Ранее NBC сообщил, что сенат не нашел сговора Трампа с Россией спустя два года «российского дела». Кроме того, президент США Дональд Трамп поблагодарил в твиттере MSNBC за вышедший сюжет об итогах сенатского расследования.