Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон во время эфира отметил, что американские СМИ приуменьшили значимость или вовсе проигнорировали информацию об итогах сенатского расследования «российского дела», которые не нашли доказательств сговора штаба президента США Дональда Трампа с россиянами.
D. Trumpas Vokietijoje
© AFP / Scanpix

«У нас есть срочная новость, которую в силу каких-то причин другие издания приуменьшили или проигнорировали, хотя мы подумали, что вы захотите это знать», — обратился к зрителям обозреватель Fox News.

Новость можно описать «пятью простыми словами»: не было российского сговора, продолжил Такер Карлсон. Кроме того, ведущий Fox News отметил, что зрители телеканала не удивятся этой новостью.

«Вы не удивитесь. Вы и так это знали, потому что вы не идиот», — добавил он.

Карлсон отметил, что сенатский комитет по разведке не нашел доказательств сговора предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российским правительством с целью победы его кандидатуры на выборах 2016 года. Комитет расследовал вопрос сговора в течение двух лет.

Ранее NBC сообщил, что сенат не нашел сговора Трампа с Россией спустя два года «российского дела». Кроме того, президент США Дональд Трамп поблагодарил в твиттере MSNBC за вышедший сюжет об итогах сенатского расследования.

Gazeta.ru
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