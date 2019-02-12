Как отмечает телеканал, новая информация вносит неясность в вопрос, кто именно причастен к утечке информации в СМИ. Ранее сообщалось, что обнаженные селфи Безоса передал таблоиду брат его любовницы Майкл Санчес.
Кроме того, по словам источника, Лора Санчес также перенесла содержимое своего компьютера на компьютер своего помощника.
Частные следователи Безоса, которые проводят расследование после скандала с обнаженными селфи, знают, что его подруга поделилась фотографиями и текстами, поскольку именно с ее помощью смогли отследить информацию в облаке, где хранятся большинство компьютерных и телефонных сообщений и изображений, говорится в материале.
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