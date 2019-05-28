Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область. На Донбассе он осмотрел позиции ВСУ в Станице Луганской и Счастье, сообщает агентство УНИАН.
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"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — через 400 метров", — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Глава государства пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Владимир Зеленский указал на необходимость улучшения обеспечения. "Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", — сказал он, осмотрев бытовые условия бойцов.

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Зеленский также заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба — Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Ранее Зеленский назвал своим первым заданием прекращение огня на Донбассе.

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