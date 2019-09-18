Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой изображен бельгийский истребитель рядом с российским Ту-160. В Минобороны заметили, что полет российских самолетов пролегал над нейтральными водами.
F-35 naikintuvai
© AFP / Scanpix

Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что во вторник сопроводили в небе над Балтийским морем два российских Ту-160 и два Су-27. Сообщение об этом опубликовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.

К сообщению прикреплена фотография, на которой изображено, как бельгийский истребитель летит рядом с российским Ту-160.


Отмечается, что это первый подобный полет для бельгийского подразделения, которое с 3 сентября заступило в рамках патрульной миссии НАТО на охрану воздушного пространства Балтики.

В российском Минобороны заявили, что это был семичасовой полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Балтики. В ходе полета на отдельных участках российские самолеты сопровождали истребители пяти стран.

РБК

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