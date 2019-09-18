Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что во вторник сопроводили в небе над Балтийским морем два российских Ту-160 и два Су-27. Сообщение об этом опубликовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.
К сообщению прикреплена фотография, на которой изображено, как бельгийский истребитель летит рядом с российским Ту-160.
Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019
Отмечается, что это первый подобный полет для бельгийского подразделения, которое с 3 сентября заступило в рамках патрульной миссии НАТО на охрану воздушного пространства Балтики.
В российском Минобороны заявили, что это был семичасовой полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Балтики. В ходе полета на отдельных участках российские самолеты сопровождали истребители пяти стран.
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