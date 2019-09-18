Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой изображен бельгийский истребитель рядом с российским Ту-160. В Минобороны заметили, что полет российских самолетов пролегал над нейтральными водами.
F-35 naikintuvai
© AFP / Scanpix

Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что во вторник сопроводили в небе над Балтийским морем два российских Ту-160 и два Су-27. Сообщение об этом опубликовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.

К сообщению прикреплена фотография, на которой изображено, как бельгийский истребитель летит рядом с российским Ту-160.


Отмечается, что это первый подобный полет для бельгийского подразделения, которое с 3 сентября заступило в рамках патрульной миссии НАТО на охрану воздушного пространства Балтики.

В российском Минобороны заявили, что это был семичасовой полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Балтики. В ходе полета на отдельных участках российские самолеты сопровождали истребители пяти стран.

РБК

В мире

СМИ: всем "обменянным" украинцам запретили въезд в РФ (2)

Российская Федерация "пожизненно" запретила въезд всем...

Каспаров разочарован политикой ФРГ в отношении Путина (2)

В интервью газете Bild Гарри Каспаров назвал Владимира...

ФОТО: ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над Балтикой (3)

Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой...

Шесть вейперов в США умерли, сотни заболели. Что об этом известно?

В США число погибших от загадочной болезни легких,...

Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по Донбассу (1)

Если не удастся разрешить конфликт в Донбассе в срок...

TOP новостей

Настали неспокойные времена для курильщиков: новые запреты и ограничения (35)

Запрет курения на балконах и продажа сигарет "из-под...

Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы (63)

В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на...

Осень вступает в свои права: дожди будут интенсивнее (1)

В среду в Литве погоду обусловит край уходящего...

Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (195)

В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...

Lauko kavinės Kaune Lauko kavinės Kaune

Провалилась попытка отсрочить новые ограничения – они вступят в силу с нового года (4)

Парламент Литвы 17 сентября в первом чтении отклонил...