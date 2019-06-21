Протесты вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов обратился к участникам проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии, резко негативно относящихся к российскому присутствию в стране.

По информации АФП, около 10 тыс. протестующих, собравшихся перед зданием парламента, прорвали полицейское оцепление, требуя отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и других официальных лиц. Часть из них пришла с флагами Евросоюза и плакатами со словами "Россия - оккупант".

Полицейские пресекли попытку штурма, к утру пятницы рассеяв основную часть собравшихся на проспекте Руставели.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, часть митингующих, тем не менее, остается на месте.

По информации грузинских СМИ, некоторые участники протестов пытаются соорудить баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Митингующие перегородили улицу автобусом, мусорными баками.

Минздрав Грузии сообщил о 14 пострадавших участниках акции и 38 полицейских. Грузинский Первый канал сообщил о ранении своего сотрудника на митинге. По заявлению телеканала, оператор получил ранение в область лица.

Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Роман Гоциридзе заявил журналистам в ночь на пятницу, что ранены более сотни граждан.

Официальных данных о числе пострадавших пока нет. Однако, согласно сообщениям, многие получили травмы от резиновых пуль, которые были применены в ходе разгона акции протеста.

Советник грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе сообщил, что в больницы с различными травмами были доставлены 39 сотрудников полиции и 30 участников протестов.

Для разгона протестующих были также применены водометы. Пострадали несколько журналистов.

"Стреляли резиновыми пулями прямо в людей, я видел, как полицейский выстрелил в демонстранта, который его обругал, расстояние между ними было метра два. В [грузинского фотографа] Гурама Мурадова попало, наверное, пуль 10, его увезли недавно на скорой", - рассказал Би-би-си журналист Георгий Гогуа.

В МВД Грузии заявили, что полицией были применены спецсредства пропорциональной силы, предусмотренные законом, для предотвращения проникновения в здание парламента, получения травм полиции и гражданами и физического противостояния.

Согласно ведомству, протест у здания парламента принял насильственный характер и, несмотря на призывы со стороны министерства, протестующие продолжали попытки ворваться в парламент.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который прибыл в здание парламента, обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Михаил Саакашвили, в попытке вывести страну из правовых рамок.

"В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", - сказал Бахтадзе.

В ночь на пятницу лидеры оппозиционных партий Грузии провели собрание, посвященное сложившейся ситуации, по окончании которого сообщили журналистам, что акция протеста у здания парламента будет продолжена.

"Акция будет исключительно мирной и начнется в 19 часов. После произошедшего уже невозможно будет остановить процесс", - заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.

Ранее Михаил Саакашвили обратился к народу Грузии с призывом взять ситуацию в свои руки и не бояться репрессий.

"Мы должны до конца довести дело освобождения Грузии своей мирной борьбой", - заявил он.

Ранее в четверг вечером во дворе парламента появились бойцы спецназа и спецтехника. Прибывший на место глава МВД Грузии Георгий Гахария призвал участников митинга прекратить незаконные действия и насилие.

"В первую очередь, я призываю каждого гражданина, который стоит на площади и, может быть, выражает справедливый протест, однозначно подчиниться требованиям полиции. То, что тут происходит, называется штурмом государственных институтов", - заявил он журналистам.

По мнению Гахария, беспорядки организованы "определенными политическими силами, пытающимися ввергнуть страну в катастрофу". При этом он выразил готовность уйти в отставку, как того требуют протестующие, "если будет такая необходимость".

Что стало причиной протестов?



В четверг оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП).

Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили.

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури, которые, по их мнению, должны нести ответственность за произошедший инцидент.

Позже было принято решение о завершении работы генассамблеи и отъезде российской делегации. Она отправилась в гостиницу, а оттуда - в аэропорт Тбилиси, после чего покинула территорию Грузии.

С чего все началось?



Гаврилов в четверг открыл сессию генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), которая впервые проходила в Грузии. Российский депутат и президент МАП открыл заседание, сидя в кресле председателя парламента, и выступил с речью на русском языке.

Оппозиционные депутаты из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" с самого начала отказались от участия в сессии с российскими делегатами.

Во время перерыва, объявленного в ходе сессии в четверг, они двинулись к парламентской трибуне, потребовав вывести российских депутатов из здания законодательного органа страны.

"Если государство не защищает нашу страну от российских оккупантов, то мы, как минимум, защитим этот зал [заседаний]. Это мероприятие не состоится с участием российских делегатов", - заявила депутат от Европейской Грузии Елена Хоштария с трибуны.

По словам представителей оппозиции, Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии, и грузинские власти не должны были пускать его в Грузию.

Сам Гаврилов говорит, что участия в боевых действиях не принимал. При этом российский депутат ранее в интервью телекомпании Рустави-2 заявил, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и надо выстраивать отношения, исходя из этих реалий.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в сентябре 2008 года после августовской войны. Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, однако сохраняет там свое военное присутствие.

Тбилиси и международное сообщество рассматривает Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, оккупированную Россией.

Кто виноват?



Возмущение по поводу происходящего в грузинском парламенте выразили не только оппозиционные депутаты, но и представители правящей партии и властей.

"Очень тяжело видеть депутата страны-оккупанта у главной трибуны высшего законодательного органа Грузии! Этот факт наносит ущерб нашей идее свободы, вредит грузинскому парламентаризму! Я полностью разделяю справедливый протест грузинского общества и обращаюсь к организаторам - незамедлительно объяснить обществу причины того, что произошло, и жестко отреагировать на случившееся!" - говорится в заявлении премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе.

По словам премьер-министра, правящая партия "Грузинская мечта" не собирается уходить от ответственности.

"Завтра процессы продолжатся, мы не уйдем от ответственности и потребуем ответ от членов нашей команды, тяжелые ошибки которых создали эту кризисную ситуацию", - сказал Бахтадзе.

В то же время он пообещал, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента в Тбилиси не останутся безнаказанными.

"Искренний протест народа использовали деструктивные политические силы и вышли за конституционные рамки. Со стороны реваншистской оппозиции имела место организация насилия, устроили штурм парламента, и общественность увидела в прямом эфире насилие в отношение наших полицейских, - заявил Бахтадзе на брифинге в пятницу ночью.

По его словам, полиция действовала в рамках закона, защитила государство, общество и пресекла преступление.

Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которого критики властей называют единоличным правителем Грузии, в своем заявлении назвал недопустимым ведение какого бы то ни было форума в парламенте Грузии под руководством представителя страны-оккупанта.

"Я уже поговорил с председателем парламента и выразил свою жесткую позицию и, конечно, моя рекомендация была незамедлительно прервать заседание", - заявил Иванишвили.

Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявляют, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была ошибка была допущена службой протокола.

26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия проходила в Тбилиси впервые. В ней принимали участие около 100 участников из более чем 20 стран, в том числе и России.