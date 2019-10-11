Пресс-конференция шла в формате разговора главы государства за столом с небольшими группами журналистов, которые попеременно сменяли друг друга. В каждую группу входило по 7-10 работников прессы, которые в течение отведенного времени задавали Зеленскому вопросы. Всего для участия во встрече были аккредитованы около 300 журналистов, при этом сотрудники многих российских государственных СМИ в число участников не попали. В ходе встречи Зеленскому задавали вопросы на украинском, на русском и на английском языках. Зеленский также отвечал либо по-украински, либо по-русски, либо по-английски. Он очень устал, но как профессиональный шоумен даже под конец этого супермарафона не терял нити беседы. Он признался, что воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос, общаясь с журналистами.

Молодой украинский президент установил новый мировой рекорд по самой долгой в мире пресс-конференции главы государства. Соответствующий сертификат Зеленскому вручили во время пресс-марафона.

Его ближайший конкурент, глава России Владимир Путин, свою прямую линию ведет в среднем по 4 часа (самая продолжительная - 4 часа 47 минут). А мировая пальма первенства в этом деле бесспорно принадлежит президенту Венесуэлы Уго Чавесу - тот мог часами общаться с прессой и народом в эфире своей воскресной программы "Алло, президент!". Однажды это шоу продолжалось 8 часов 6 минут - президент Чавес шутил, различные истории, пел, отвечал на звонки - и все это на открытом воздухе при 30-градусной жаре. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2017 году провел пресс-конференцию на 7 часов 21 минуту. А кубинский руководитель Фидель Кастро в 2005 году говорил 5 часов подряд.

"Относительно Крыма... Надо вернуться к вопросу его возвращения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо вернуться к обсуждению вопроса относительно возвращения аннексированного Россией полуострова Крым.

Он выступает за вынесение данного вопроса на обсуждение в рамках встреч в "нормандском формате".

"Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в "нормандском формате" не обсуждается Крым? То есть для меня "нормандский формат" - это еще и возможность решения вопроса Крыма, просто возвращение его хотя бы к обсуждению", - заявил президент.

Воду для Крыма Украина не даст

Отвечая на вопрос по водоснабжению Крыма, Владимир Зеленский исключил возможность его возобновления в ближайшее время. Он сказал, что не обсуждал этот вопрос во время переговоров с президентом России. "Чтобы начать переговоры, их должен кто-то инициировать, - сказал Зеленский. - Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину".

"Мы хотим добиться инвестиций на Херсонщине, - продолжил Зеленский. - Есть идеи показывать Крыму, как мы вкладываем деньги и развиваем там инфраструктуру, особенно у временной границы. Поэтому вопрос воды не обсуждался". "Вода туда не пойдет", - добавил президент Украины.

О встрече с Путиным: она нужна, если хотим закончить войну, но пока "все против"

Владимир Зеленский не против прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным, но сегодня никто о ней не говорит, "потому что все против". Об этом он сказал во время пресс-марафона. Так, на вопрос журналиста, возможно ли проведение его встречи с Путиным, Зеленский ответил: "Я не знаю".

По мнению президента Украины, такая встреча необходима, если есть желание "закончить войну"

"Мы договорились, что саммит "нормандского формата" может быть. Сложно было в целом договориться о том, чтобы он состоялся. Потому что с 2016 года его не было, и, в принципе, было такое ощущение, что это никому не нужно из власти. Мы сказали: "Нам нужно. Нужно смотреть друг другу в глаза, нужно встречаться", - заявил Зеленский.

При этом он отметил, что встречи эти могут быть в двух форматах: "нормандском" и тет-а-тет с Путиным. "Но об этой встрече, никто не говорит, потому что все против... Я не знаю... Я даже не могу вам сейчас об этом сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть. Она должна быть, если мы хотим закончить войну. Мы сейчас говорим только о "нормандскому формате". Пока что он такой. И я благодарен нашим западным партнерам, что хотя бы он у нас есть. И сейчас все готовы к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.

Зеленский не будет обнародовать стенограммы разговоров с Путиным: это навредит

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обнародование стенограмм его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным может навредить возвращению украинских политзаключенных и процессу прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал во время пресс-марафона в ответ на вопрос журналистов о том, не собирается ли он последовать примеру США и обнародовать стенограмму разговора с американским президентом Дональдом Трампом, а также и с Путиным. "Я не готов публиковать мои разговоры, я даже не опубликовал разговор с господином Трампом", - отметил президент.

Он сказал, что обнародование разговоров, например, с Путиным, может привести к тому, что исчезнет возможность проведения дальнейших разговоров с президентом РФ и возвращения пленных, сообщает агентство УНИАН. "Мои разговоры с президентом РФ подкреплены результатом очень сложным - возвращением людей. Я не играю ни в какие игры, связанные с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращению войны", - подчеркнул он. Кроме того, президент считает, что публикация разговора с Путиным может привести к проблемам с западными партнерами и внутри страны. "Если эти звонки приносят результат, давайте оставим их в том формате, в котором у нас есть правильный результат", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что его офис не будет обнародовать свою версию стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля, после которой Палата представителей Конгресса объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

Зеленский: нет нарушения закона в просьбе Трампа начать расследование по "делу Байдена"

Президент Зеленский в четверг, 10 октября, заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе американского президента Дональда Трампа провести расследование по так называемому "делу Байдена".

Зеленский также заверил, что во время телефонных разговоров с президентом США не обсуждал вопросы предоставления военной помощи и расследования дела компании Burisma (Хантер Байден, сын нынешнего конкурента Трампа на выборах президента, экс-вице-президента США Джозефа Байдена, входил в состав совета директоров украинской газовой компании Burisma). А о блокировании военной помощи Украине Зеленский узнал уже после телефонного разговора с Трампом.

"Звонок никак не мог повлиять на отношения между Украиной и США. У нас было несколько звонков", - отметил он. Президент Украины подчеркнул, что его главной задачей во время телефонного разговора было добиться назначения встречи с президентом США, в частности, на Украине, а уже во время встречи - убедить Белый дом, что преодолеет коррупцию. Президент подчеркнул, что вопрос изменения имиджа Украины как коррумпированного государства является для него личным, поэтому он выделил на это определенное время во время встречи с Трампом, состоявшейся в сентябре.

"Наши звонки никоим образом не связаны с оружием (с выделением США Украине средств на финансирование сферы безопасности), с Burisma (компания Burisma Holdings Limited)", - подчеркнул он. Зеленский также отметил, что о блокировании военной помощи Украине узнал уже после телефонного разговора с Трампом. "Они заблокировали эту программу еще в июле, еще до нашего разговора. Я даже не знал... Мы когда говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем... И после нашей встречи (с вице-президентом США Майком Пенсом) Америка разблокировала и еще добавила 140 млн помощи", - отметил Зеленский.

По его словам, он хочет иметь мощную поддержку со стороны США, что и было целью встречи.

На Украине в данный момент расследуют дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Трамп оперативно отреагировал на слова Зеленского: теперь импичмент надо прекратить

Президент США Дональд Трамп оперативно отреагировал на слова Зеленского, что нет никакой коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе провести на Украине расследование по "делу Байдена".

Как заявил Трамп, после таких слов Зеленского процедуру импичмента нужно прекратить.

"Президент Украины только что снова заявил самым убедительным образом, что президент Трамп не оказывал никакого давления (на него) и не сделал абсолютно ничего плохого. Он использовал самые ясные выражения из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов, но этого не будет, потому что демократы и СМИ повернуты!", - написал Трамп в своем Twitter.

О своей главной миссии: это завершении войны на Донбассе, возвращение людей... вместе с территорией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его главной миссией на посту президента страны является завершение войны на Донбассе.

"Я думаю, что именно это моя миссия", - сказал он. Зеленский подчеркнул, что его избирали как президента, который "прекратит войну". "Именно таким Зеленский остается и всегда будет оставаться таким человеком", - добавил он.

Президент отметил, что сегодня на оккупированной территории есть много людей, которые считают себя украинцами. Он подчеркнул, что по разным причинам, в частности, потому, что не могут оставить родных людей, на оккупированной территории остаются много украинцев. "Кто этот человек? Он сепар? Он боевик или он украинец? Это украинец. Этот человек - он нормальный. Обычный украинец, который не может оставить своих родителей", - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, именно власти виновны в том, что не обеспечили возможность переезда многих людей с оккупированной территории. По его словам, если на Донбассе какой-то человек думает, что он не украинец, то "я не могу сейчас влезть ему в мозг и не могу ему объяснить - это его видение и это его желание".

Он подчеркнул, что вся "та часть людей, которые живут там, и они знают, думают и ощущают себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территорией".

Зеленский подчеркнул, что "это наш план А". "А "план Б" - все, кто ощущают себя украинцами, - если у нас будет долгая, долгая история, долгий, долгий путь с возвращением территорий, то приоритетом все равно будут люди, и мы должны обеспечить им возможность быть здесь", - сказал президент.

Оккупированный Донбасс может превратиться во второе Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если во время встречи стран в "нормандском формате" не будут достигнуты определенные договоренности, он не может гарантировать, что не произойдет замораживание конфликта на Донбассе.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Донбассе был замороженным. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу, но не могу гарантировать на 100%, что этого не случится", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.

"А что там сейчас? Сейчас там у нас - Приднестровье, практически... Единственное, что сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или "абхазского варианта", это то, что у нас раздаются выстрелы, и все. А физически не имеет значения, поставим ли мы забор, или будет минирование... То есть, если нет отношений и мы не признаем, что эта территория отдельная - это будет Приднестровье. Я не хотел бы этого, очень не хотел бы", - подчеркнул президент.

О "формуле Штайнмайера": не будет ее - не станет минского формата и тогда останемся один на один с РФ

Зеленский не считает, что реализация так называемой "формулы Штайнмайера" приведет к гражданской войне в Украине

В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что если этот вопрос "подогревать", то может быть "все что угодно".

Президент Владимир Зеленский не считает, что реализация положений так называемой "формулы Штайнмайера" может привести к гражданской войне на Украине.

Отвечая на "блиц-вопрос" журналиста, говорил ли он президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что его "формула фуфло", Зеленский ответил отрицательно.

В то же время он не согласился с утверждением, что внедрение этой "формулы" может привести к внутреннему конфликту на Украине, к гражданской войне.

"Я думаю, что это не правда, потому что в обществе есть запрос на прекращение войны. Если пойдут подогревать этот вопрос и дальше, то может быть все что угодно", - отметил президент.

Как заявил Зеленский, Украина может потерять минский формат урегулирования конфликта в Донбассе, если она до Нового года не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него "формулы Штаймайера".

"Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать "формулу Штайнмайера", то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет", - сказал он.

"Кроме того, надо учитывать, что та сторона может сказать: "Украина сама не хочет исполнять то, что она подписала, - продолжил Зеленский. - И тогда мы можем остаться один на один с Россией".

Зеленский: пред отводом войск на Донбассе должны быть 7 дней "тишины"

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что отводу войск на любом участке на линии соприкосновения в Донбассе должен предшествовать семидневный период прекращения огня, сообщает ТАСС.

"Мы не должны с вами заново обсуждать формат того, как разведение должно происходить, - сказал он в ходе проходящего в Киеве пресс-марафона. - Про семь дней указано в отношении любого разведения. Эти сроки указаны в минских документах. Там все уже оговорено. Семь дней не должно быть обстрелов".

О том, что не устраивает Зеленского в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен тем планом урегулирования конфликта в Донбассе, который в 2015 году был подписан в Минске, в частности, его не устраивает последовательность действий, зафиксированная в этом документе.

"В целом, я недоволен тем документом, который был подписан в Минске, - заявил он, отвечая в ходе пресс-марафона на вопросы журналистов. - Но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске", и, самое главное, мы ищем порядок выполнения (зафиксированных) там событий. Нас не устраивает порядок, который есть в минском документе"

О сайте "Миротворец", в который внесены сотни россиян: "Моя жена тоже там была"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя работу сайта "Миротворец", в который внесены сотни российских деятелей культуры, дал понять, что ему это не нравится, но у него нет полномочий закрывать сайты.

"Однажды даже моя жена попала на сайт "Миротворец", потом ее сняли… Если там была моя жена, вы же понимаете мое отношение… Я не помню, был ли там я… Я как президент не могу открывать или закрывать сайты", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда будет закрыт сайт "Миротворец".

Президент также отметил, что ему неизвестно, кто является владельцем сайта. Однако, по его словам, это точно не замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Сайт "Миротворец" не является официальным ресурсом.

Зеленский готов в любую минуту уйти в отставку, чтобы избежать кровопролития

Президент Зеленский прокомментировал акции протеста на Майдане из-за "формулы Штайнмайера" и заявил, что не допустит кровопролития. Чтобы избежать его, он готов уйти в отставку.

Он заверил, что готов разговаривать с людьми, которые выступают против разведения войск на Донбассе. Но заметил, что, согласно данным опросов, 89% граждан поддерживают окончание войны.

"По поводу и в целом Майдана... Я ничего этого не боюсь в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите - кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь", - сказал президент Украины.

"Но люди должны знать, что они выберут. Они точно не выберут тогда прекращение войны, и они точно будут выбирать... на продажном политическом рынке. И они увидят это меню, а они сейчас могут посмотреть, какие люди есть", - продолжил он.

Не будет результатов расследования убийства Шеремета - будет смена силовиков

Результатов расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета "надо немного подождать", сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отказался говорить о деталях расследования этого дела. "Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело", - сказал он.

Зеленский отметил, что он хочет результативного расследования по этому делу.

"Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное, мы хотим знать убийцу", - добавил президент Украины и сказал: "Надо немного подождать, мне нечего больше вам сказать".

При этом добавил: "Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результатов, то будем менять руководство". В то же время он отказался говорить, о каком сроке идет речь.

Порошенко будет отвечать за все, что он сделал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Петр Порошенко будет отвечать "за все, что он сделал". Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, передает УНИАН. "Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. И я не хочу на это влиять, с этим будут разбираться правоохранительные органы", - подчеркнул он. Зеленский отметил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться.

Он также заметил, что в своих заявлениях экс-президент только обвиняет действующего главу государства в том, что происходит с Украиной.

"Он ни за что не хочет нести ответственность. Я не буду его обвинять ни в чем, я готов принять и принял Украину со всем тем, что было. Это наша страна и я готов отвечать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас при каждой встрече с лидерами европейских стран они говорят ему, что не верят в то, что новые власти смогут сразу изменить все, что произошло со страной. "Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко..., я еще не был президентом, когда это было сформировано", - сказал президент. Поэтому, подчеркивает Зеленский, ему приходится менять имидж страны.

Медицинскую марихуану легализовывать на Украине пока не будут

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас не время для легализации медицинского каннабиса на Украине.

"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, когда будут ответы на все острые вопросы... Мне кажется, что те, кто хотят, - потерпят. Я не видел зарегистрированного закона от партии "Слуга народа". Есть вещи, которым сейчас не время. Я думаю, что это не актуально. Не сейчас. Это не приоритет. Мы не выписали с вами все риски, с этим связанные, мы не знаем, готово ли наше общество", - сказал президент. Он добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться позже.

Как напоминает УНИАН, этой весной на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений электронная петиция "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан" собрала необходимое количество подписей. Комитет поддержал петицию. 20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона N 10313 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключила, что появится новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Россия может "выкрутить руки" Украине газопроводом "Северный поток-2"

Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию обходного газопровода "Северный поток-2", поэтому Украина благодарна странам, которые оказали ей поддержку и ввели санкции против строительства данного объекта.

"Мы благодарны европейцам, и они действительно нас поддерживают, но мне нужен стратегический партнер. И пока против "Северного потока-2", введены санкции именно Америкой. И я им благодарен. Для нас это энергетическая безопасность, потому что вы знаете, через "Северный поток-2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки", - сказал он.

По словам Зеленского, в этом вопросе Украину поддержали США, Польша и Дания, за что президент выразил им благодарность.

Экс-узников Кремля хотят привлечь к переговорам об освобождении из РФ других украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что освобожденных политзаключенных можно включить в состав гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос освобожденного украинского политзаключенного Владимира Балуха, который озвучила одна из журналисток, о том, можно ли включить политзаключенных в переговорный процесс с Россией об освобождении украинцев.

"Если мы говорим о "Минске", то там есть политическая, политики безопасности, экономическая и гуманитарная подгруппы... Я думаю, если мы говорим о вопросах освобождения политзаключенных, которые обсуждает гуманитарная подгруппа, то пожалуйста. Если именно в эту подгруппу и именно по этому вопросу, то да", - отметил президент.

Русскому языку в Украине могут придать региональный статус

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.

"Моя идеология одна: все люди, все направления, все законопроекты, все происходящее в нашей стране может раскалывать Украину, мы должны реагировать на это и это менять. Вы помните, по языковому вопросу начался Донбасс. Зачем сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить... поднимаем этот вопрос", - заявил Зеленский на пресс-конференции.

По его словам, сейчас "мы должны всех слышать, как-то объединять".

Зеленский отметил, что есть много компромиссов в гуманитарных вопросах, которые будут вынесены на публичное обсуждение, в частности о региональном статусе русского языка.

Зеленский плохо спит, поэтому с 4:00 до 5:30 читает новости

Отвечая на вопрос, какие СМИ он читает, Владимир Зеленский рассказал, что читает большое количество украинских новостных ресурсов, а также зарубежную прессу.

"Я доверяю тому, что я вижу на улицах и тому, что люди мне говорят... Я доверяю своим глазам и своим ушам... Для меня именно люди - СМИ номер один", - отметил президент.

Он рассказал, что читает вечером после работы, а также ночью и утром. Зеленский отметил, что ночью плохо спит, поэтому, например, где-то с 4:00 до 5:30 читает новости.

"Я читаю все новости в любых местах, я сам все это читаю. Я читаю Facebook ... и большинство новостных каналов, которые вы знаете", - подчеркнул он.

По словам президента, кроме большого количества названий СМИ, он также знает и имена журналистов, которые там работают, а также риторику этих СМИ относительно его команды.

"У меня нет приоритетов. Я действительно все это читаю, потому что мне нужен разный диалект, разное отношение. Есть и очень много блогеров... У меня есть и мониторинг зарубежной прессы", - добавил он. "Слежу за всем. Журналистов уважаю, но хочется, чтобы было немного личной жизни", - резюмировал президент.

Зеленский считает, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры в "нормандском формате" состоятся в ноябре.

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе", - заявил президент во время пресс-марафона.

"Я думаю, что дата будет в этом году - я думаю, что в ноябре", - сказал он.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что Франция, Германия и Украина предлагали провести встречу в "нормандском формате" 16 сентября, однако российская сторона эту дату не подтвердила и не согласовала, заявив, что эта дата "у них занята".

По словам президента, в ближайшие дни Германия и Франция обсудят дату проведения саммита "нормандской четверки" и предложат ее России. Зеленский отметил, что Украину устраивает любая дата проведения переговоров "нормандской четверки".