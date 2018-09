В результате примерно 70 случаев утечки газа, по предварительным данным, из-за неполадок в сети газовой компании Columbia Gas, всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, подключенным к газовой сети, предложено покинуть дома. Также местным жителям не рекомендуется пользоваться электричеством, включать электроприборы или использовать мобильные телефоны и смартфоны, чтобы не вызвать короткие замыкания и пожары. Местная электрическая компания уже обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.

Уже известно, что в результате взрывов и пожаров погиб по меньшей мере один человек. Это 18-летний Леонель Робсон из Лоуренса, на машину которого рухнула труба дымохода после взрыва в доме. Он был доставлен из Лоуренса в центральную больницу Массачусетса в критическом состоянии, но вскоре скончался, сообщает NBC. Только в одну центральную больницу города Лоуренс поступили 12 пострадавших.

#BREAKING: Chopper video shows several plumes of smoke over the Lawrence-Andover area as fire crews respond to 39 fires and gas explosions pic.twitter.com/9j8OpLLBb5

— Meagan Kolkmann (@MeaganKolkmann) 13 сентября 2018 г.