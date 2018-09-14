В результате примерно 70 случаев утечки газа, по предварительным данным, из-за неполадок в сети газовой компании Columbia Gas, всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, подключенным к газовой сети, предложено покинуть дома. Также местным жителям не рекомендуется пользоваться электричеством, включать электроприборы или использовать мобильные телефоны и смартфоны, чтобы не вызвать короткие замыкания и пожары. Местная электрическая компания уже обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.

Уже известно, что в результате взрывов и пожаров погиб по меньшей мере один человек. Это 18-летний Леонель Робсон из Лоуренса, на машину которого рухнула труба дымохода после взрыва в доме. Он был доставлен из Лоуренса в центральную больницу Массачусетса в критическом состоянии, но вскоре скончался, сообщает NBC. Только в одну центральную больницу города Лоуренс поступили 12 пострадавших.

#BREAKING: Chopper video shows several plumes of smoke over the Lawrence-Andover area as fire crews respond to 39 fires and gas explosions pic.twitter.com/9j8OpLLBb5

— Meagan Kolkmann (@MeaganKolkmann) 13 сентября 2018 г.

JUST IN: Officials say as many as 20 suspected gas explosions in Lawrence, Andover, & North Andover.#7News pic.twitter.com/zuBKzkbR3W

— Leo Ruiz (@ProducerLeo) 13 сентября 2018 г.

В пятницу отменены занятия в местных школах, часть из которых используется в качестве убежищ для людей, лишившихся жилья.

В полиции Андовера заявили, что всего зафиксировано 35 пожаров в жилых домах, 18 из которых горели одновременно, и пожарных и спасателей катастрофически не хватало.

Шеф пожарной службы Андовера Майкл Мэнсфилд, выступая перед журналистами и пытаясь подобрать правильные слова, чтобы описать, что произошло в городе, заявил, что сейчас это напоминает место военных действий, и он никогда ничего подобного не видел.

В Columbia Gas ранее на этой неделе сообщали о возникших на линиях проблемах в связи с повышением давления в трубопроводах и планировали провести 13 сентября модернизацию газовых линий по всему штату, включая район, где произошли взрывы. Связаны ли эти работы с инцидентом, предстоит выяснить следствию.

В ноябре 2012 года компания Columbia Gas уже была признана виновной во взрыве газа в городе Спрингфилд штата Массачусетс. Тогда вследствие утечки бытового газа в стриптиз-клубе Scores' Gentlemen Club выгорело несколько зданий, не менее 16 человек пострадали. Причиной взрыва и последующего пожара стало случайное повреждение газовой линии техническим специалистом компании, когда он искал причину запаха газа в ночном клубе.