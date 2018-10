"Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали", — сказал он в эфире радиостанции RTL.

Болельщик ЦСКА, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с РИА "Новости" не подтвердил слухи о том, что на эскалаторе кто-то прыгал. "Я был трезв, поэтому судить могу адекватно", — заявил он агентству.

Болельщик добавил, что пострадавшие не смогли получить оперативную помощь. "Работники метрополитена не слишком спешили на помощь, потом приехала скорая, тоже не очень быстро", — посетовал он.

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко, ссылаясь на одного из участников происшествия, рассказал, что скорая помощь ехала к месту аварии примерно 40 минут.

Накануне вечером на станции римской подземки Repubblica вышел из строя эскалатор, на котором ехали футбольные болельщики ЦСКА, направлявшиеся на матч Лиги чемпионов против "Ромы". Десятки человек получили травмы. Несколько пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями.

По сообщениям СМИ, один из россиян лишился ноги после происшествия, однако эта информация не подтвердилась. Позднее в российском посольстве заявили, что итальянским врачам удалось сохранить ногу, ампутация не потребовалась, сообщает РИА "Новости".

"Там реально мясорубка какая-то была, прямо ад, те кто успел запрыгнуть на поручни постарались помочь остальным", — рассказал собеседник агентства, побывавший на месте происшествия.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообещал, что клуб поможет своим болельщикам, пострадавшим при аварии в метро, и выразил надежду, что властям Рима удастся разобраться, как такое могло произойти.

"Сейчас много спекуляций на эту тему. На мой взгляд, информация о том, что там прыгали, не совсем серьёзна. Все-таки это метрополитен столицы Италии, и он должен выдерживать большие нагрузки, серьезные людские потоки", — заявил он в интервью "Чемпионату".

Гендиректор ЦСКА рассказал, что клуб готов оказывать любую помощь пострадавшим болельщикам. "Мы разместили объявления на своих информационных ресурсах. Люди могут обращаться с любыми вопросами финансового, административного характера", — заключил Бабаев.

Video from outside the Repubblica Metro Station in Rome following the malfunctioning of an escalator, injuring multiple people. (Video: @Agenzia_Dire) pic.twitter.com/ZdfpZg7g0j— BreakingNNow (@BreakingNNow) October 23, 2018