ФОТО, ВИДЕО: вечернее небо над Нью-Йорком вдруг стало ярко-голубым

После взрыва возник пожар, который быстро потушили. Однако из-за аварии в районе отключилось электричество. В частности, без света примерно на полчаса остались аэропорт Ла-Гуардия, расположенный на севере Куинса, и тюремный комплекс на острове Райкерс, где содержатся около 10 тысяч заключенных. Что вызвало взрыв трансформатора, пока точно неизвестно; предполагается, что дело в обычной неисправности оборудования.

This was the sky in Astoria tonight. Lights rapidly flickered on and off. Then an icy blue sky. LOTS of sirens going off right now. pic.twitter.com/eTdmfwH5og

— Paul P. Murphy (@murphy) December 28, 2018