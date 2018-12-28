Blue skies in New York, what’s going on? 😱 pic.twitter.com/yBPKeYeh44
— Andres Rios (@_andresrios11) December 28, 2018
После взрыва возник пожар, который быстро потушили. Однако из-за аварии в районе отключилось электричество. В частности, без света примерно на полчаса остались аэропорт Ла-Гуардия, расположенный на севере Куинса, и тюремный комплекс на острове Райкерс, где содержатся около 10 тысяч заключенных. Что вызвало взрыв трансформатора, пока точно неизвестно; предполагается, что дело в обычной неисправности оборудования.
This was the sky in Astoria tonight. Lights rapidly flickered on and off. Then an icy blue sky. LOTS of sirens going off right now. pic.twitter.com/eTdmfwH5og
— Paul P. Murphy (@murphy) December 28, 2018
"Никаких травм, никакого пожара, никаких признаков внеземной активности", — успокоила жителей Нью-Йорка городская полиция.
What’s happening in New York!!? It’s 9pm and the sky is NEON BLUE. pic.twitter.com/uhUaYzBPQ4
— Yarah (@yarahshabana) December 28, 2018
Трамп назвал закрытие границы с Мексикой "прибыльной операцией"
Президент США заявил, что американские власти будут...
Сирийская армия впервые за шесть лет вошла в Манбидж (1)
Сирийская армия в пятницу впервые за шесть лет зашла в...
Глава Косова подписал пакет законов о создании армии (1)
Президент непризнанного Косова Хашим Тачи подписал...
ФОТО, ВИДЕО: вечернее небо над Нью-Йорком вдруг стало ярко-голубым
Вечером 27 декабря (в Москве уже была ночь 28 декабря) в...
Меркель и Макрон потребовали от России немедленно освободить украинских моряков без каких-либо условий (12)
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции...
TOP новостей
Новый порядок борьбы с уличными туалетами в Литве: одних поддержат, других накажут (15)
Владельцы уличных туалетов в следующем году должны...
Праздники в Литве: тысяча случаев насилия в семье, в приемных отделениях не хватало мест (1)
В пять праздничных выходных не все жители Литвы...
Учитель: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык – вечен (334)
"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками,...
Из-за налоговой реформы массово будут менять трудовые соглашения (2)
С 1 января в Литве вступают в силу налоговые изменения,...
Правительство Литвы готовит план действий на случай неприятного Brexit-сюрприза (6)
Правительство Литвы готовит план действий на случай,...