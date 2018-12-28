ФОТО, ВИДЕО: вечернее небо над Нью-Йорком вдруг стало ярко-голубым

Blue skies in New York, what’s going on? 😱 pic.twitter.com/yBPKeYeh44

— Andres Rios (@_andresrios11) December 28, 2018

После взрыва возник пожар, который быстро потушили. Однако из-за аварии в районе отключилось электричество. В частности, без света примерно на полчаса остались аэропорт Ла-Гуардия, расположенный на севере Куинса, и тюремный комплекс на острове Райкерс, где содержатся около 10 тысяч заключенных. Что вызвало взрыв трансформатора, пока точно неизвестно; предполагается, что дело в обычной неисправности оборудования.

"Никаких травм, никакого пожара, никаких признаков внеземной активности", — успокоила жителей Нью-Йорка городская полиция.