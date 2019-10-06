Сегодня, 5 октября, в латвийской столице прошла акция протеста в защиту русских школ по инициативе Русского союза Латвии (РСЛ).

Участники акции собрались в 12 часов у Ратушной площади и устроили шествие до Кабинета министров.

"Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!" — заявила лидер РСЛ Татьяна Жданок.

По данным агенства LETA, в шествии участвовали более 900 человек. Участники акции держали в руках плакаты с надписями на латышском, английском и русском языках: "Школьные реформы = этногеноцид?", "Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии", "Русским детям — образование на родном языке!" и другие.

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Как известно, в сентябре коалиция одобрила законопроект Национального объединения, обязующий самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Он передан в комиссии Сейма для доработки. В тот же день правительственные партии пришли к соглашению, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык. Однако, когда и как именно это произойдет, политики не обсуждали.

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