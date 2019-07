ФОТО, ВИДЕО: в Италии проснулся вулкан на острове, где отдыхают богатые туристы, есть жертвы

По ее данным, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни, передает ТАСС. Еще двух туристов пришлось спасать с помощью пожарного вертолета.

По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов. Как передает местное издание La Sicilia, часть отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься в море.

Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается вверх, передает РИА "Новости".

Береговая охрана заявила о готовности вывезти с острова всех желающих, но отметила, что причин для эвакуации нет. Предположительно, на Стромболи находятся около сотни туристов.

A small ticket on the bucket list done. Yesterday a group of Aussie friends walked the 20 kms to see the crater at Stromboli volcano off Sicily. Ankle and knees in bits today but it’s worth it. pic.twitter.com/gtGrBhb7qO