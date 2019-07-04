ФОТО, ВИДЕО: в Италии проснулся вулкан на острове, где отдыхают богатые туристы, есть жертвы

Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии. Кроме того, по меньшей мере один человек погиб, и еще один (гражданин Бразилии) пострадал в результате извержения вулкана. Об этом в среду сообщила газета Corriere Della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.
© AFP / Scanpix

По ее данным, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни, передает ТАСС. Еще двух туристов пришлось спасать с помощью пожарного вертолета.

По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов. Как передает местное издание La Sicilia, часть отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься в море.

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Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается вверх, передает РИА "Новости".

Береговая охрана заявила о готовности вывезти с острова всех желающих, но отметила, что причин для эвакуации нет. Предположительно, на Стромболи находятся около сотни туристов.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.

Отметим, что остров Стромболи прежде привлекал и влиятельных россиян. Именно у его берегов в 2010 году был задержан на яхте карабинерами русский турист в трусах, в котором саратовцы опознали своего губернатора Павла Ипатова. Сотрудники правоохранительных органов приняли его за русского мафиози.

NEWSru.com
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