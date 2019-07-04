ФОТО, ВИДЕО: в Италии проснулся вулкан на острове, где отдыхают богатые туристы, есть жертвы

По ее данным, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана. Информацию о погибшем подтвердил мэр города Липари Марко Джорджианни, передает ТАСС. Еще двух туристов пришлось спасать с помощью пожарного вертолета.
По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов. Как передает местное издание La Sicilia, часть отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься в море.
Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается вверх, передает РИА "Новости".
Tourists flee as volcano rocks #Italian island of Strombolihttps://t.co/GGkOeSkXiB pic.twitter.com/BrUVlPEFzY— RT (@RT_com) July 3, 2019
Береговая охрана заявила о готовности вывезти с острова всех желающих, но отметила, что причин для эвакуации нет. Предположительно, на Стромболи находятся около сотни туристов.
A small ticket on the bucket list done. Yesterday a group of Aussie friends walked the 20 kms to see the crater at Stromboli volcano off Sicily. Ankle and knees in bits today but it’s worth it. pic.twitter.com/gtGrBhb7qO— Matt Williams (@MattRCNM) July 2, 2019
#Stromboli #3luglio 20:00: operazioni di soccorso in atto, immagini dall’elicottero Drago 59 pic.twitter.com/22x3sB5Jln— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 3, 2019
Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.
Отметим, что остров Стромболи прежде привлекал и влиятельных россиян. Именно у его берегов в 2010 году был задержан на яхте карабинерами русский турист в трусах, в котором саратовцы опознали своего губернатора Павла Ипатова. Сотрудники правоохранительных органов приняли его за русского мафиози.
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