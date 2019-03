В среду, 20 марта, неподалеку от Милана 47-летний гражданин Италии с сенегальскими корнями попытался угнать автобус, где находились около 50 школьников. Преступник, сидевший за рулем автобуса, отобрал у детей мобильные телефоны, однако один из них сумел дозвониться до полиции. После того, как полицейские заблокировали движение автобуса на одном из шоссе, преступник поджег автобус, который в итоге полностью сгорел.

Video footage of the attack where the Senegalese man attempted to set a bus full of kidnapped children on fire. Video is not graphic but you can hear the screams. I’m surprised that such a brazen hijacking in Italy is not getting wall-to-wall coverage. pic.twitter.com/1DFaHYJdeJ— Andy Ngo (@MrAndyNgo) March 20, 2019