В среду, 20 марта, неподалеку от Милана 47-летний гражданин Италии с сенегальскими корнями попытался угнать автобус, где находились около 50 школьников. Преступник, сидевший за рулем автобуса, отобрал у детей мобильные телефоны, однако один из них сумел дозвониться до полиции. После того, как полицейские заблокировали движение автобуса на одном из шоссе, преступник поджег автобус, который в итоге полностью сгорел.
Video footage of the attack where the Senegalese man attempted to set a bus full of kidnapped children on fire. Video is not graphic but you can hear the screams. I’m surprised that such a brazen hijacking in Italy is not getting wall-to-wall coverage. pic.twitter.com/1DFaHYJdeJ— Andy Ngo (@MrAndyNgo) March 20, 2019
Представители спецподразделений ворвались в автобус через окна в задней части, что позволило вовремя спасти всех. Около десяти школьников были доставлены в больницу, однако без серьезных повреждений.
Генпрокуратура Италии заявила, что не исключает наличие террористических мотивов у преступника. Он был задержан. Дело заведено по статье о покушении на убийство и похищении людей с отягчающими обстоятельствами. При этом следствие пока не получило доказательств о связи задержанного с исламистскими террористами. Вероятнее всего, речь идет о преступнике-"одиночке".
“I’ll carry out a massacre”: Driver Hijacks, Sets Ablaze School Bus In Italy https://t.co/zoa1gTpokP pic.twitter.com/1FHht1jHDS— Karl E (@therussophile) March 20, 2019
По сообщениям итальянских СМИ, до задержания преступник якобы крикнул, что необходимо остановить "гибель людей в Средиземном море", а также возложил ответственность за смерть африканских беженцев на вице-премьера Италии Маттео Сальвини и одного из лидеров правого движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо. Cам Сальвини, занимающий также пост главы МВД, заявил, что задержанный был ранее осужден за сексуальное насилие и вождение в нетрезвом виде. "Почему человек с подобными судимостями ведет автобус с детьми", - задался вопросом Сальвини.
Driver torches school bus after telling terrified kids 'nobody is getting out alive'
The 47-year-old Senegalese man said he was unhappy with migration flows in the Mediterranean as he poured petrol on the bus and lit it, in Milan province, Italy pic.twitter.com/C25XSreA1Z— Lilian Chan (@bestgug) March 20, 2019
Россиян подозревают в ограблении обменника на Бали. Двух из них убили (1)
На индонезийском острове Бали в ходе перестрелки с...
Власти Амстердама перестанут пускать экскурсии в квартал красных фонарей с 2020 года
Власти Амстердама ввели более строгие правила...
ФОТО, ВИДЕО: В Италии преступник поджег автобус с детьми (1)
47-летний итальянец с сенегальскими корнями хотел...
Репатриация европейцев, воевавших за ИГ: Европу ждут проблемы (1)
Европейские страны не хотят принимать назад своих...
Трибунал в Гааге ужесточил приговор лидеру боснийских сербов Караджичу на пожизненный срок
Лидер боснийских сербов Радован Караджич 20 марта...
TOP новостей
Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса
В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический...
Пенсионное накопление в Литве: тысячи отказались, что думают остальные (26)
Примерно каждый десятый житель Литвы указал, что не...
В Литве начался ремонт самой плохой дороги - будет ограничено движение на Молетском шоссе (5)
Дорогу A14, или шоссе, ведущее от Вильнюса до Молетай,...
Очередной скандал в Каунасе: суд не отдает детей родителям, которые разводятся
20 марта у здания, в котором находится Каунасское...