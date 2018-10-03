Вулкан выбросил столб пепла на высоту, по разным данным, от 4 до 6 км. Извержение продолжалось около шести минут, сообщает Liputan6 со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Информации об ущербе и пострадавших нет.
В настоящее время власти запретили приближаться к горе ближе чем на 4 км. Некоторые районы острова в ближайшее время может засыпать слоем пепла, сообщает Kompas.com. Населению рекомендовали принять меры для защиты от последствий извержения. Эвакуацию для людей, проживающий в непосредственной близости от вулкана, пока не объявляли.
Тем не менее, пока вулканическая активность не оказала влияние на авиасообщение, аэропорт в городе Манадо в 60 км от вулкана продолжает работу в обычном режиме, передает ТАСС. В то же время власти предупредили экипажи самолетов об опасности, исходящей от вулканического пепла.
Le #volcan #Soputan est entré en éruption sur l’île de Sulawesi en #Indonésie, elle-même dévastée par un tremblement de terre et un tsunami qui ont tué plus de 1400 personnes. Par @ABC pic.twitter.com/nWmoeh96lL— AsieNews (@AsiaNews_FR) October 3, 2018
AJAIB
Asap letusan gunung berapi Soputan ini membentuk penumbuk ke udara.#RakyatBangkit #GunungBerapi #Soputan pic.twitter.com/yVb76iWLaf— Rambo ! (@AronOsman) October 3, 2018
İndoneziyada sunaminin ardından indi də #Soputan vulkan püskürməyə başlayıb. pic.twitter.com/AgPXx9Ejlh— Fuad Sherifov 🔴⚫️ 🇦🇿🇮🇹🇯🇵 (@FuadSherifov) October 3, 2018
Сопутан - один из самых крупных действующих вулканов на Сулавеси. Его высота составляет 1784 метра.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября. За двое суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки вызвали цунами, высота волн во время которого составляла три-пять метров.
По последним данным, в результате стихии погибли 1407 человек, десятки числятся пропавшими без вести, ранения получили сотни человек. В результате стихии свои дома вынуждены были покинуть свыше 70 тысяч местных жителей. По данным ООН, около 200 тысяч человек в регионе нуждаются в экстренной помощи, в том числе десятки тысяч детей.
Президент Индонезии Джоко Видодо в среду прибыл в пострадавшие от землетрясения и цунами районы страны. Глава государства планирует навестить пострадавших в одной из больниц.
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