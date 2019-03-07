Вечером 5 марта мощная гроза обрушилась на южную часть американского штата Калифорния. Она устроила невероятное световое шоу. За один пятиминутный отрезок было зафиксировано 1489 молний у побережья, 231 в округе Санта-Барбара и 40 в округе Лос-Анджелес, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США (NWS).
© Shutterstock

По словам метеорологов, такое количество молний для Южной Калифорнии является аномально большим. При этом зимние грозы не характерны для этого региона, отмечает Stormnews.

Шторм обошелся без серьезных последствий. Одна из молний попала в самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Сиэтл. Он был вынужден вернуться в Лос-Анджелес. В инциденте никто не пострадал. В самом же аэропорту гроза привела к проблемам с электроснабжением в трех терминалах.

Статьи по теме:
В США жертвами непогоды стали не менее семи человек
CNN запечатлела, как в Белый дом бьет молния: "это рука Бога"  (2)

Многочисленные очевидцы делятся в соцсетях видео и фото удивительного зрелища:

Всего очевидцы наблюдали 4500 разрядов, из них - 2500 молний облако-земля.

Метеорологи из Earth Networks с помощью сети Total Lightning Network определили, что с 18 до 24 часов 5 марта в Южной Калифорнии было 20249 импульсов в облаках и от облаков к земле. На островах Чаннел в 20:08 максимальная интенсивность разрядов составила 12,33 молний в минуту.

Как самые интенсивные на планете (250 молний на 1 км² в год) в 2013 году в Книгу рекордов Гиннесса были внесены молнии в Венесуэле - они фиксируются над местом впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо. По данным правительства штата Сулия, грозы здесь бывают 140-160 ночей в год, они длятся по 10 часов, при этом фиксируется до 280 молний в час.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Вильнюсе прошел ливень, во время грозы загорелись два дома  некоторые улицы затоплены (31)

До обеда в Вильнюсе стояла знойная погода, однако...

В мире

СМИ: Американские миллиардеры тайно финансируют кампании по фейкам в Европе (1)

"Не только государства проводят дезинформационные...

Германия поддерживает план Макрона по реформе Евросоюза (1)

Берлин приветствует инициативу президента Франции...

Глава МИД Британии: кибератаки угрожают западным демократиям (2)

Кибератаки могут превратить выборный процесс в...

Разработчика "Новичка" заподозрили в краже. До этого его обвиняли в педофилии (1)

Ученого Владимира Углева, который был одним из...

ФОТО, ВИДЕО: Удивительное световое шоу в Калифорнии – за пять минут небо озарили около 1500 молний (1)

Вечером 5 марта мощная гроза обрушилась на южную часть...

TOP новостей

Премьер Литвы написал письмо белорусскому коллеге по превращению БелАЭС в газовую станцию (13)

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в четверг...

Торговые сети в Литве призывают отказаться от продажи живой рыбы (14)

Неправительственная организация "Пустые клетки"...

Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (42)

Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...

Президент Литвы - президенту Грузии: "Ваша страна оставлена один на один с Россией" (64)

Находящаяся в Вильнюсе с визитом президент Грузии...

Restoranas „Pilnas samtis“ Restoranas „Pilnas samtis“

Предложение ресторана клиентам: не понравилась еда - не плати (4)

В сфере общепита, где наблюдается большая конкуренция,...