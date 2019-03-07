ФОТО, ВИДЕО: Удивительное световое шоу в Калифорнии – за пять минут небо озарили около 1500 молний

По словам метеорологов, такое количество молний для Южной Калифорнии является аномально большим. При этом зимние грозы не характерны для этого региона, отмечает Stormnews.
Шторм обошелся без серьезных последствий. Одна из молний попала в самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Сиэтл. Он был вынужден вернуться в Лос-Анджелес. В инциденте никто не пострадал. В самом же аэропорту гроза привела к проблемам с электроснабжением в трех терминалах.
Многочисленные очевидцы делятся в соцсетях видео и фото удивительного зрелища:
OK…I know there are a ton of good #lightningstrike video out there but you have to check this out… Mike Troy took this video from Rancho del Ciervo in #SantaBarbara. With some minor editing, you can see how the lightning moves through the area. #cawx pic.twitter.com/lFIa6iZ1qr— Claire Flores (@ClaireTVnews) March 6, 2019
It’s lit.
Video courtesy of Rylan Castillo pic.twitter.com/4l0jFkMiGS— Daily Nexus (@dailynexus) March 6, 2019
#CAwx- Lightning strikes in the skies above Santa Barbara, CA, March 5, 2019, as seen in these views from Stearns Wharf. pic.twitter.com/93SziH1QjS— SBCFireInfo (@EliasonMike) March 6, 2019
Some more from last nights lightning storms made from combining multiple images @NWSLosAngeles #lightning #SantaClarita #LakeCastaic pic.twitter.com/ST42ra93yW— W G Hartenstein (@billmeco) March 7, 2019
Всего очевидцы наблюдали 4500 разрядов, из них - 2500 молний облако-земля.
Метеорологи из Earth Networks с помощью сети Total Lightning Network определили, что с 18 до 24 часов 5 марта в Южной Калифорнии было 20249 импульсов в облаках и от облаков к земле. На островах Чаннел в 20:08 максимальная интенсивность разрядов составила 12,33 молний в минуту.
Как самые интенсивные на планете (250 молний на 1 км² в год) в 2013 году в Книгу рекордов Гиннесса были внесены молнии в Венесуэле - они фиксируются над местом впадения реки Кататумбо в озеро Маракайбо. По данным правительства штата Сулия, грозы здесь бывают 140-160 ночей в год, они длятся по 10 часов, при этом фиксируется до 280 молний в час.
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