Президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки на демаркационной линии. В ходе встречи Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию КНДР.
D. Trumpas susitiko su Kim Jong Unu
© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на демаркационной линии в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Лидеры двух государств пожали друг другу руки и поприветствовали друг друга. В ходе встречи, уже третьей между ними, Трамп первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи.

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О возможности новой встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп сообщил только накануне в ходе саммита стран "большой двадцатки" в Осаке. Перед встречей он вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином осмотрел наблюдательный пост на северной окраине южнокорейского сектора демилитаризованной зоны. Американские и южнокорейские телеканалы передали кадры, на которых видно, как Трамп и Мун осматривают границу и слушают пояснения военных.

Трамп также встретился с американскими и южнокорейскими солдатами, несущими службу в демилитаризованной зоне, и заверил их в своей поддержке. "Мы с вами до конца", - подчеркнул он.


Пожать друг другу руки

Ранее Трамп заявил, что с большой радостью ждет новой встречи с Ким Чен Ыном, с которым у него, по его собственным словам, установилась "определенная химия отношений". В то же время американский президент сказал, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове и поэтому запланировал лишь короткую встречу с Кимом.

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом. "Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин констатировал, что "мир требует большего мужества, чем напряженность", и подчеркнул, что "постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове".

Deutsche Welle
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