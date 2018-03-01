Во вторник вечером самолет Airbus A320 латвийской авиакомпании SmartLynx Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Таллина. На борту самолета не было пассажиров. Таллинский аэропорт закрыт, сообщает Delfi.ee.
© Foto: DELFI.EE/Ilmar Saabas

По словам представителя аэропорта Прийта Коффа, самолет, выполнявший тренировочный полет, совершил аварийную посадку в 17.11. Сообщается, что у самолета, предположительно, возникла поломка шасси. Сейчас самолет стоит в снегу рядом со взлетно-посадочной полосой.

Представители Smartlynx подтвердили LETA, что у самолета Airbus A320 при посадке возникли технические трудности. На борту находились два пилота, четверо курсантов и один инспектор. Все они были эвакуированы после посадки.

Пострадавших в ходе инцидента нет. Аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу до 22 часов, входящие рейсы перенаправляются в Хельсинки.

Авиакомпания SmartLynx Airlines была основана в Латвии в 1992 году (первоначальное название - Latcharter Airlines). Предоставляет услуги чартерных рейсов, в Латвии управляет флотом из 9 авиалайнеров Airbus. В Эстонии дочерняя компания SmartLynx Airlines Estonia управляет флотом из шести самолетов.

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