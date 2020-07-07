ФОТО, ВИДЕО. Разрушительные наводнения в Японии: полсотни жертв, десятки пропали без вести

Продолжительные сильные дожди обрушились на Японию в конце июня. Ливни затронули остров Кюсю, а также остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В префектуре Кумамото сразу несколько рек вышли из берегов и затопили окрестные населенные пункты.

Жертвами стихии стали 52 человека, двое находятся в критическом состоянии, 12 числятся пропавшими без вести. С последствиями стихии борются спасатели и 10 тысяч военных. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе страны.

По данным телеканала, в настоящий момент сразу в нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы: мощные селевые потоки, образовавшиеся в результате разгула стихии, унесли десятки людей в реки и открытое море. Жителей префектур Фукуока, Кумамото, Нагасаки и Оита перевозят в безопасные районы.

Власти Японии подсчитывают нанесенный ливнями ущерб, который может исчисляться миллионами долларов.