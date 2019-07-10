ФОТО, ВИДЕО: Разлив виски в Кентукки – в реке на участке в 37 км гибнет рыба

По данным Кабинета по энергетике и охране окружающей среды штата на 8 июля, шлейф виски в реке Кентукки растянулся уже на 37 км и достиг более крупной реки Огайо, где, как предполагают специалисты, воздействие алкоголя будет незначительным или вообще не будет ощущаться. Пока же на меньшей из рек происходит мор рыбы. Его масштабы еще предстоит определить. Пока каждый день берутся пробы, проводятся работы по насыщению воды кислородом. На сгоревшем складе также продолжаются мероприятия про уборке и минимизации последствий для окружающей среды.
Кроме того, возникли вопросы по качеству водопроводной воды в столице штата - городе Франкфорт с населением 25,5 тысяч человек. Жители почувствовали странный вкус и запах у воды из-под крана. Но власти считают, что угрозы здоровью людей нет.
Напомним, пожар на складах Jim Beam произошел в ночь на 3 июля. Предполагалось, что его причиной стало попадание молнии, но пока это не подтверждено. Только на одном из двух сгоревших складов хранилось 45 тысяч бочек виски, в каждой из которых находилось 200 литров бурбона. В результате пожара никто не пострадал, сообщал "Голос Америки".
По словам официального представителя Jim Beam Дэна Коэна, уничтоженный в результате пожара виски был относительно незрелым. Он предположил, что пожар не нанесет ущерба розничным продажам компании, которой только в штате Кентукки принадлежат 126 складов, на которых хранится более 3 миллионов бочек с виски.
По оценкам Bloomberg, если брать среднюю розничную цену за бутылку Jim Beam в 15-35 долларов, то пожар нанес компании ущерб приблизительно в 90-300 миллионов долларов. И это без учета грозящего им крупного штрафа за экологические последствия.
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