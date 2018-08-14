В Италии в результате крушения автомобильного моста в Генуе погибли свыше 20 человек. Об этом сообщает агентство Adnkronors. Большой участок виадука Моранди, по которому проходит магистраль А10, рухнул днем, когда по нему ехало много машин.
© AFP / Scanpix

Трагический инцидент около Генуи случился днем 14 августа: обрушилась центральная часть большого моста, являющегося частью автомагистрали А10. Высота моста составляет 50 метров, длина рухнувшего пролета — около 100 метров. Мост проходил над промзоной и железнодорожными путями. Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики.

В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли 22 человека, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра транспорта Италии Эдуардо Рикси.

Источники в МВД Италии подтвердили гибель 11 человек, в том числе ребенка, сообщает телеканал RaiNews 24. Из-под завалов уже извлекли семь пострадавших. Их вертолетом доставили в городские больницы. Отмечается, что у многих переломы спины.

Спасатели обнаружили на месте ЧП как минимум 10 покореженных автомобилей, как легковых, так и грузовиков. Некоторые из них упали в реку.

Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна, как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы. Состояние моста, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов. По сообщениям, возможной причиной обрушения стала "усталость конструкций". Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе, сообщает Русская служба Би-би-си.

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