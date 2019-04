Возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло 15 апреля примерно в 18:50 по местному времени (в 19:50 по латвийскому времени). В течение двух часов на глазах жителей города и туристов обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

На место пожара прибыли около 500 пожарных, они занимались тушением более девяти часов. Пожарные пытались сбить пламя, охватившее верхнюю часть строения, но высоты коленчатых подъемников, которые они использовали, не хватало: высота собора 35 метров, а башен — 69 метров. Работы осложнялись тем, что воду нельзя было сбрасывать с вертолетов из-за опасности обрушения несущих конструкций. В ходе спецоперации пострадал один из пожарных.



С набережной Сены и многочисленных мостов через нее за тушением наблюдали тысячи горожан и гостей столицы. Некоторые из них плакали, молились или пели Ave Maria.

Вход в собор закрылся в шесть вечера по местному времени, и на момент начала пожара людей внутри было не так много. Их удалось быстро эвакуировать, позднее пожарные эвакуировали и жителей всего острова Сите (около тысячи человек), на котором находится храм. Таким образом жертв удалось избежать.

Через два часа после начала пожара шпиль собора, заново установленный в XIX веке взамен утраченного, накренился и рухнул. Материал шпиля — дубовый каркас и свинцовое покрытие — пламени не выдержал. Трансляцию пожара на тот момент вели международные телеканалы — шпиль обвалился в прямом эфире. Обрушилась и часть кровли собора, сделанная из свинцовых пластин. Пожар охватил несущие конструкции храма, а также левую башню, сообщает Русская служба Би-би-си.

Около половины первого ночи в еще горящий собор ненадолго зашел президент Франции Эмманюэль Макрон, который с вечера находился возле храма. Ночью стало ясно, что основные конструкции и интерьеры здания сохранились, уцелели алтарь и алтарный крест. Огонь не затронул реликвии, хранящиеся в соборе, в частности, терновый венец Иисуса Христа.

Локализовать пламя удалось лишь к четырем утра по парижскому времени. Утром 16 апреля пожар был полностью потушен. По словам начальника парижской пожарной охраны, генерала Жан-Клода Галле, теперь необходимо добиться охлаждения раскалившегося под воздействием пламени здания.

Днем 16 апреля из собора продолжили выносить религиозные и культурные ценности. Спасение ценностей ведется в задымленном помещении, в условиях падения с потолка фрагментов кровли, сообщает Deutsche Welle.

Криминальный или террористический характер случившегося французские правоохранительные органы исключают.

Прокуратура Парижа начала расследование причин возгорания по статье о "неумышленном причинении ущерба". По предварительным данным, к пожару привели ремонтные работы, проводившиеся на верхних уровнях собора. По данным пожарной службы Парижа, пострадали двое полицейских и один пожарный.

По мнению французских пожарных, по предварительным данным, пожар может быть как-то связан с реставрационными работами, которые начались в храме в апреле. Вокруг собора возвели строительные леса, пламя вспыхнуло в задней части кровли, возле них и быстро распространилось по крыше.

В прокуратуре Парижа полагают, что пожар не был преднамеренным. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление прокурора французской столицы Реми Хейтца. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией собора Парижской Богоматери. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора.



В огне пожара погибла большая часть его конструкций и декора, в том числе башенные часы. Утрачен шпиль XIX века, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов — символов евангелистов.

Пожар уничтожил не только шпиль с фигурой галльского петуха, но и реликвиями внутри: часть тернового венца Христа и мощи покровителей Парижа — святого Дионисия и святой Женевьевы. Полностью сгорела покрытая металлом двускатная крыша основной части храма — ее каркас был сделан из старого, легко воспламеняющегося дерева.

От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

Представитель собора Андре Фино заявил, что другие реликвии собора находятся в безопасности. Статуи 12 апостолов, украшающие крышу собора Парижской Богоматери, были демонтированы в период реставрационных работ и не пострадали.

Экспертная группа архитекторов теперь оценит урон, нанесенный пожаром конструкции собора. Они попытаются определить, стабильна ли структура здания, и могут ли пожарные войти внутрь, чтобы продолжить свою работу.

Посетивший место происшествия президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением, подчеркнув, что "худшего удалось избежать". "Мы совместно восстановим Нотр-Дам. Это, несомненно, будет… проектом на долгие годы", — отметил он, не назвав конкретных сроков. Макрон заявил, что здание собора будет полностью восстановлено.

Представители французского Фонда наследия запустили национальную кампанию по сбору средств на восстановление одного из главных символов Парижа.

Деньги на восстановление памятника архитектуры пообещали пожертвовать ряд крупных компаний и бизнесменов. Французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино пообещал пожертвовать 100 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери. Также президент группы компаний LVMH Бернар Арно заявил, что выделит 200 млн евро на восстановление собора.

В ЮНЕСКО также заявили, что постараются помочь в восстановлении пострадавшего здания. Параллельно французы начали самостоятельно собирать пожертвования на реставрацию храма на краудфандинговых платформах.

