Например, в Таллине затопило проезд под виадуком на улице Эндла, где многие машины перестали работать в воде и уже не смогли выехать. А в торговом центре Кристийне канализация стала работать в обратном направлении: вода стала литься внутрь помещений через находящиеся в полу люки.

Кроме того, вечером 21 июня нельзя было проехать из-за уровня воды под виадуком Эндла. Затруднен проезд под железнодорожным мостом на улице Таммсааре, под мостом Пярнуского шоссе на улице Техника, а также стоит избегать тоннель Ярвевана.

Затоплен перекресток у торгового центра Stockmann, также перекрыто движение по Лаагна теэ в сторону Кесклинна. Поступили сообщения, что затоплено Вабадузе пуйестеэ в Нымме. Небольшие затопления есть и в других местах Таллина.