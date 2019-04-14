Перед тем, как отправиться в пресс-центр, подготовленный для проведения дискуссии, Порошенко поднялся на сцену, установленную перед стадионом и обратился к нескольким тысячам сторонников, собравшихся перед НСК.
"Мы выбрали дебаты, потому что это - признак демократии... Если господин Зеленский уже вернулся из Парижа, если для него Украина - прежде всего, мы ждем его для дебатов. Мы будем его приглашать каждый день", - заявил Порошенко.
Со сцены и из толпы на площади от сторонников Порошенко слышалось скандирование "Вова, выходи!, Вова, выходи!".
В пресс-центре, куда после короткого выступления на площади перед НСК отправился Порошенко, он заявил, что ждать Зеленского будет до 15:00.
После вступительного слова в пресс-центре Порошенко отвечает на вопросы журналистов, общение модерирует журналист Андрей Куликов.
Порошенко прийшов на дебати #вибори2019 pic.twitter.com/LXQKYsPHyA— Roman Kravets (@RomanKravets) 14 апреля 2019 г.
Порошенко прийшов на дебати, але конкурент, як і обіцяв, не прийшов pic.twitter.com/agoiCn3Vjo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 14 апреля 2019 г.
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