Пилот Дэвид Леш вместе со своей подругой, совершая полет на небольшом самолете Beechcraft Bonanza, потерпели крушение в Тихом океане, у побережья города Халф Мун Бэй (округ Сан-Матео, штат Калифорния, США).
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Спасшиеся американские экстремалы запечатлели, как хвост их летательного аппарата выглядывал из-под воды, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Американская пара вылетела из аэропорта Рейд-Хиллвью в Сан-Хосе, чтобы провести испытание нового самолета, который не дотянул до суши и из-за проблем с двигателем, и рухнул в воду.

Момент катастрофы также был запечатлен пилотом Оуэном Лейпельтом, другом Дэвида Леша, который вызвал спасателей.

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Американцы запечатлели масштабы бедствия, а затем свое спасение подоспевшими сотрудниками береговой охраны.

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