Авария произошла при посадке рейса PX73, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Людей эвакуировали при помощи лодок. На борту находились от 40 до 50 человек.

No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8

— makereta komai (@burebasgal) September 28, 2018