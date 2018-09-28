Авария произошла при посадке рейса PX73, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Людей эвакуировали при помощи лодок. На борту находились от 40 до 50 человек.

No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8

— makereta komai (@burebasgal) September 28, 2018

В заявлении авиакомпании говорится, что все находившиеся на борту люди были успешно эвакуированы, но причину крушения не назвали.

PLANE CRASH / WATER LANDING

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water. 📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) September 28, 2018

В 2009 году подобную посадку совершил лайнер авиакомпании US Airways: тогда во время взлета из аэропорта в Нью-Йорке в двигатели самолета попали гуси. Пилотам удалось посадить лайнер на реку Гудзон и спасти всех находившихся на борту.