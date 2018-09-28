Авария произошла при посадке рейса PX73, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Людей эвакуировали при помощи лодок. На борту находились от 40 до 50 человек.
No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8
— makereta komai (@burebasgal) September 28, 2018
В заявлении авиакомпании говорится, что все находившиеся на борту люди были успешно эвакуированы, но причину крушения не назвали.
PLANE CRASH / WATER LANDING
Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.
📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz
— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) September 28, 2018
В 2009 году подобную посадку совершил лайнер авиакомпании US Airways: тогда во время взлета из аэропорта в Нью-Йорке в двигатели самолета попали гуси. Пилотам удалось посадить лайнер на реку Гудзон и спасти всех находившихся на борту.
"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц"
"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа...
Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО
Президент Украины Петр Порошенко во время посещения...
The Insider: Петров и Боширов получили британские визы благодаря влиянию спецслужб на визовый центр (6)
Издания The Insider и сайт Bellingcat продолжают расследование...
Отравление Скрипалей в Солсбери: Bellingcat обещает назвать напарника Чепиги (15)
Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении в...
ФОТО, ВИДЕО: Пассажирский самолет упал в воду при посадке (1)
"Боинг-737" авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи...
TOP новостей
Что ждет больницы – пока неизвестно, но мнение жителей однозначное (4)
Минздрав Литвы планирует реформу больниц,...
Сейм Литвы призвал ПАСЕ не восстанавливать права России (42)
Парламент Литвы специальной резолюцией призвал...
Ушацкас: если в честной борьбе уступлю Шимоните – буду агитировать за нее (3)
Вигаудас Ушацкас оценивает свои шансы стать...
Самый большой парк ветряных электростанций в Литве: инвестиции больше 100 млн. евро
Парк ветряных электростанций находится недалеко от...
Исповедь работника магазина: условия труда здесь, как в лагере (57)
Тысячи жителей Литвы работают в торговых центрах,...