"Боинг-737" авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи потерпел крушение в лагуне одного из островов Трук. Никто на борту лайнера не погиб, сообщает со ссылкой на The Associated Press портал телеканала "Дождь".

Авария произошла при посадке рейса PX73, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Людей эвакуировали при помощи лодок. На борту находились от 40 до 50 человек.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Пассажирский "боинг" потерял крыло при аварийной посадке в Сочи  (7)
Нидерланды отказались привлекать Украину к ответственности за крушение MH17  (33)

В заявлении авиакомпании говорится, что все находившиеся на борту люди были успешно эвакуированы, но причину крушения не назвали.

В 2009 году подобную посадку совершил лайнер авиакомпании US Airways: тогда во время взлета из аэропорта в Нью-Йорке в двигатели самолета попали гуси. Пилотам удалось посадить лайнер на реку Гудзон и спасти всех находившихся на борту.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Независимые эксперты: Россия предъявила неубедительные данные о сбитом "Боинге" (41)

Независимые эксперты назвали неубедительными данные...

В мире

"Укрзализныця" показала поезд "четырех столиц"

"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа...

Порошенко: Украина является де-факто восточным флангом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко во время посещения...

The Insider: Петров и Боширов получили британские визы благодаря влиянию спецслужб на визовый центр (6)

Издания The Insider и сайт Bellingcat продолжают расследование...

Отравление Скрипалей в Солсбери: Bellingcat обещает назвать напарника Чепиги (15)

Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении в...

ФОТО, ВИДЕО: Пассажирский самолет упал в воду при посадке (1)

"Боинг-737" авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи...

TOP новостей

Что ждет больницы – пока неизвестно, но мнение жителей однозначное (4)

Минздрав Литвы планирует реформу больниц,...

Сейм Литвы призвал ПАСЕ не восстанавливать права России (44)

Парламент Литвы специальной резолюцией призвал...

Ушацкас: если в честной борьбе уступлю Шимоните – буду агитировать за нее (3)

Вигаудас Ушацкас оценивает свои шансы стать...

Самый большой парк ветряных электростанций в Литве: инвестиции больше 100 млн. евро

Парк ветряных электростанций находится недалеко от...

Исповедь работника магазина: условия труда здесь, как в лагере (57)

Тысячи жителей Литвы работают в торговых центрах,...