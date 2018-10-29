Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Сообщается, что пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэпропорт Джакарты.
По данным индонезийских властей, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе три ребенка, два пилота и пять бортпроводников. По данным Би-би-си, на борту находились по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии.
Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018
Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии опубликовал в "Твиттере" снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.
Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018
Первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.
We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.
ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu— Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 находившихся на борту.
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