Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Сообщается, что пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэпропорт Джакарты.

По данным индонезийских властей, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе три ребенка, два пилота и пять бортпроводников. По данным Би-би-си, на борту находились по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии опубликовал в "Твиттере" снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.

Первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.

ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu— Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018