Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 13 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Сообщается, что пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэпропорт Джакарты.

По данным индонезийских властей, на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе три ребенка, два пилота и пять бортпроводников. По данным Би-би-си, на борту находились по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии.

Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии опубликовал в "Твиттере" снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta. ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu— Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 находившихся на борту.