Пока данных о выпадении пепла в населенных пунктах нет. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что это не первый подобный взрыв на вулкане в этом месяце. Несколько дней назад власти штата Пуэбла подготовили более 200 убежищ для размещения населения на случай мощного извержения Попокатепетля, расположенного в 70 км от столицы страны, сообщает агентство ТАСС.

"Главное управление гражданской обороны штата сообщает, что подготовлены в общей сложности 205 убежищ, которые могут вместить порядка 124 тысяч человек, в рамках стратегии, предусмотренной специальной программой для чрезвычайных происшествий, связанных с вулканом Попокатепетль", - говорится в заявлении властей.

Попокатепетль, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. За сутки в его кратере может происходить до нескольких сотен выбросов.

🌋Fuerte explosión del #Popocatépetl hoy 26/mar a las 7:23 pm, lanzando fragmentos incandescentes hasta faldas del volcán, provocando incendios en pastizales.

💥Onda expansiva (estruendo) alcanzó Mor, Pue, Tlax, EdoMex y Ver. Imágenes @webcamsdemexico @SkyAlertMx @tercermilenio pic.twitter.com/r0oqWNHqEW

— Meteorología México (@InfoMeteoro) March 27, 2019

Fuerte explosión del #Volcán #Popocatépetl a las 19:23 hrs de este martes y quema de pastizales a causa del material incandescente arrojado.

Vista: #Amecameca #EdoMex.

Vía: @SkyAlertMx. 🚦El Semáforo de Alerta Volcánica se encuentra en Amarillo Fase 2. pic.twitter.com/col3IMkYdI

— Webcams de México (@webcamsdemexico) March 27, 2019

19:24 h Explosión con lanzamiento de material incandescente y emisión de ceniza del volcán #Popocatépetl con dispersión hacia el Sureste de Puebla. Tlamacas #CENAPRED pic.twitter.com/VWmFR1adwL — PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) March 27, 2019

Nueva explosión del volcán Popocatépetl, se monitorea la dirección del viento para determinar posible caída de ceniza en la ciudad de Puebla, manténgase atento. pic.twitter.com/1UVXrajCLq — Gustavo Salvatori (@GusSalvatori) March 27, 2019