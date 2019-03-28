В Мексике продолжает бушевать вулкан Попокатепетль. Вечером 26 марта на нем произошел очередной мощный взрыв с выбросом пепла на высоту до 3 км и лавы. От грохота и вибрации в близлежащих населенных пунктах дрожали стекла и двери в домах. Власти штата Пуэбла предупредили о распространении шлейфа пепла в юго-восточном направлении и о его возможном выпадении в одноименном административном центре, сообщает портал Excélsior.
© AP/Scanpix

Пока данных о выпадении пепла в населенных пунктах нет. Информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что это не первый подобный взрыв на вулкане в этом месяце. Несколько дней назад власти штата Пуэбла подготовили более 200 убежищ для размещения населения на случай мощного извержения Попокатепетля, расположенного в 70 км от столицы страны, сообщает агентство ТАСС.

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"Главное управление гражданской обороны штата сообщает, что подготовлены в общей сложности 205 убежищ, которые могут вместить порядка 124 тысяч человек, в рамках стратегии, предусмотренной специальной программой для чрезвычайных происшествий, связанных с вулканом Попокатепетль", - говорится в заявлении властей.

Попокатепетль, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. За сутки в его кратере может происходить до нескольких сотен выбросов.

NEWSru.com
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