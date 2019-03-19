ФОТО, ВИДЕО: облака с дырой удивили жителей ОАЭ и Омана, навеяв мысли об инопланетянах

17 марта на юго-востоке Аравийского полуострова наблюдалось удивительное и красивое явление: в облаках появилась огромная дыра. Его было видно в городах Эль-Айн в ОАЭ, Бурайми и Махда в Омане, сообщает Gulf News.
Облака с дырой
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Необычное зрелище очень удивило местных жителей и вызвало ажиотаж в соцсетях, некоторые пользователи которых шутили об инопланетном вторжении.

На самом деле жители стали свидетелями так называемого "дырявого" облака, в Рунете их также называют дырокольными или облаками с отверстием, в английском варианте - Fallstreak Hole или Punch Hole Cloud.

По словам одного из очевидцев, дыра начала пропадать через 10-15 минут после своего образования. Астроном и метеоролог Эбрахим Аль-Джарван рассказал порталу The National, что это явление не наблюдалось в ОАЭ в течение десятилетия, и отметил, что обычно оно длится от получаса до часа, но, бывает, и до двух часов.

Ученые-метеорологи, между тем, пояснили, что данное явление - не аномалия, а особая форма небесных образований: в поле высококучевых либо перисто-кучевых облаков иногда возникают круглые либо овальные просветы с ровными краями, сообщает портал "Русские Эмираты". В центральной части "дыр" обычно виднеются тончайшие полоски падения ледяных кристаллов. "Пробелы" в небесах образуются из-за появления ядер конденсации, которыми являются продукты сгорания горючего воздушного транспорта.

В блоге о погоде Игоря Кибальчича дается несколько другое объяснение этому явлению, которое можно наблюдать в достаточно однородном поле высококучевых или перисто-кучевых облаков: источником появления ядер кристаллизации в первоначально однородном облаке может быть спонтанное образование ядер кристаллизации, но существует теория, согласно которой к этому явлению имеют прямое отношение самолеты, которые являются поставщиками таких ядер. Эти облака не привязаны к конкретным географическим местам, и их можно увидеть в любой точке Земли, главное, чтобы сложились необходимые для их образования условия.

NEWSru.com
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