Одномоторный самолет с крестом люфтваффе на крыльях потерпел крушение на шоссе № 101 в Калифорнии, сообщает CBS Sacramento со ссылкой на управление пожарной охраны Лос-Анджелеса.
На шоссе в Калифорнии разбился самолет
© Stop kadras

Самолет врезался в разделительную линию на шоссе днем 23 октября. Крушение произошло в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Пилота извлекли из самолета до того, как пламя полностью охватило воздушное судно, говорят пожарные. Как отмечает KTLA, летчик подпалил волосы. Больше никто не пострадал.

Самолет принадлежит некоммерческой организации Condor Squadron, которая с 1965 года летает на восстановленных самолетах времен Второй мировой войны.

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