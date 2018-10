A plane crashed onto the 101 Freeway in Agoura Hills on Tuesday afternoon, authorities said. https://t.co/L09NSqhq3k pic.twitter.com/dXHLoY4aKB— Los Angeles Times (@latimes) October 23, 2018

Самолет врезался в разделительную линию на шоссе днем 23 октября. Крушение произошло в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Пилота извлекли из самолета до того, как пламя полностью охватило воздушное судно, говорят пожарные. Как отмечает KTLA, летчик подпалил волосы. Больше никто не пострадал.

Самолет принадлежит некоммерческой организации Condor Squadron, которая с 1965 года летает на восстановленных самолетах времен Второй мировой войны.