A plane crashed onto the 101 Freeway in Agoura Hills on Tuesday afternoon, authorities said. https://t.co/L09NSqhq3k pic.twitter.com/dXHLoY4aKB— Los Angeles Times (@latimes) October 23, 2018
Самолет врезался в разделительную линию на шоссе днем 23 октября. Крушение произошло в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Пилота извлекли из самолета до того, как пламя полностью охватило воздушное судно, говорят пожарные. Как отмечает KTLA, летчик подпалил волосы. Больше никто не пострадал.
Just saw a plane crash on the 101 pic.twitter.com/QUUfG5NzAL— Cole Puente (@colepuente) October 23, 2018
Самолет принадлежит некоммерческой организации Condor Squadron, которая с 1965 года летает на восстановленных самолетах времен Второй мировой войны.
"Oh, my God." Passenger Monica Huntington filmed a plane shortly after it crashed, burned on the 101 Freeway in Agoura Hills. https://t.co/Bm6OBvJrop pic.twitter.com/bpAymgoQ1Q— NBC Los Angeles (@NBCLA) October 23, 2018
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