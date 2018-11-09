В северной части Калифорнии объявлено чрезвычайное положение в связи с мощным природным пожаром. По словам представителя пожарной службы, пожар фактически уничтожил город Парадайз.
Dėl miškų gaisrų Kalifornijoje namus teko palikti dešimtims tūkstančių gyventojų
© AP / Scanpix

Сообщается также о нескольких пострадавших. Есть ли погибшие, пока неясно.

По словам властей и СМИ, город охвачен пламенем, а тысячи строений разрушены.

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Пожар охватил более 69 квадратных километров, вынудив местных жителей эвакуироваться.

Власти полагают, что пожар распространится и на соседние города.

"На данный момент все в руках матери-природы", – заявил официальный представитель калифорнийской пожарной службы Брайс Беннет газете Sacramento Bee.

Согласно информации на местном сайте, в городе Парадайз, который расположен в 20 км к востоку от Чико и в 144 км к северу от Сакраменто, проживают более 26 000 человек.

"Богатая история, естественная красота, дружелюбные жители: Парадайз – прекрасное место для того, чтобы завести семью, построить бизнес или просто отдохнуть на выходных среди сосен", – говорится на сайте.

"Голос Америки"
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