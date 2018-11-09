Сообщается также о нескольких пострадавших. Есть ли погибшие, пока неясно.
По словам властей и СМИ, город охвачен пламенем, а тысячи строений разрушены.
The Latest: Fire Captain Says Wildfire Destroys Calif. Town A fire official says the Northern California town of Paradise has been "pretty much" destroyed. https://t.co/apsASPbdtM #USNews #USRC pic.twitter.com/n4CBtQ2Pg5— U.S. Reality Check🗽 (@USRealityCheck) November 9, 2018
Пожар охватил более 69 квадратных километров, вынудив местных жителей эвакуироваться.
Власти полагают, что пожар распространится и на соседние города.
Cal Fire says Paradise has been wiped out by the #CampFire https://t.co/Xu4pa6APgx pic.twitter.com/rOydvI4URw— CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) November 9, 2018
"На данный момент все в руках матери-природы", – заявил официальный представитель калифорнийской пожарной службы Брайс Беннет газете Sacramento Bee.
Согласно информации на местном сайте, в городе Парадайз, который расположен в 20 км к востоку от Чико и в 144 км к северу от Сакраменто, проживают более 26 000 человек.
⚠️ULTIMO MINUTO | Fuerte Incendio Forestal Afecta al Norte de California - EEUU. El incendio ha consumido más de 8.000 Hectáreas. #CampFire
Se ha ordenado la evacuación para Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. pic.twitter.com/Fd0Qhym7VE— Sismologia Mundial (@SismoMundial) November 9, 2018
"Богатая история, естественная красота, дружелюбные жители: Парадайз – прекрасное место для того, чтобы завести семью, построить бизнес или просто отдохнуть на выходных среди сосен", – говорится на сайте.
Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 9, 2018
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