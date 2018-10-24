"Всего пострадали 30 человек: семеро тяжело, состояние пятерых оценивается как средней тяжести, еще 18 получили легкие ранения", - цитирует ТАСС представителя посольства РФ в итальянской столице.

В момент ЧП на центральной станции метро Repubblica находились российские болельщики армейского клуба, направлявшиеся на матч на стадион "Олимпико", рассказал сотрудник дипмиссии. В римские больницы доставлены 19 пострадавших, один с ампутированной ступней, передает агентство.

"Велика вероятность, что большинство пострадавших россияне, но пока их личности и национальность не устанавливались", - сообщил представитель посольства. Он добавил, что консульский отдел находится в контакте с итальянскими властями и готов оказать любую необходимую помощь пострадавшим соотечественникам.

По словам свидетелей ЧП, эскалатор начал быстрое движение, и находившиеся на нем люди не успевали сходить, внизу началась давка. По данным итальянского издания Il Messaggero, один из болельщиков лишился части ноги в результате происшествия.

Crollo scala mobile in metro #Raggi: "Città accanto a feriti. C'è un'inchiesta che accerterà i fatti" https://t.co/PfMwPUg8Mq— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 23, 2018

К закрытой после инцидента станции метро прибыла мэр Рима Вирджиния Раджи, которая предположила, что поведение болельщиков могло привести к поломке эскалатора. "По свидетельствам очевидцев, похоже, что некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе", - сказала глава города.

#Roma #metro #repubblica, aggiornamento ore 21:00: terminata la prima fase dell’intervento dei #vigilidelfuoco, tutti i feriti sono stati soccorsi e avviati agli ospedali. Prosegue l’intervento di messa in sicurezza pic.twitter.com/PpqwYlmBDm— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 23, 2018

В то же время издание Championat.com публикует рассказ одного из очевидцев произошедшего: "Я только что стал свидетелем сцены из Апокалипсиса. Один из эскалаторов, который находился рядом со мной, начал неистово ускоряться. Я подумал, что техника сошла с ума. Работникам метро понадобилось несколько минут, чтобы понять, что происходит".

#metroroma sequestrata stazione Repubblica per effettuare accertamenti e stabilire eventuali responsabilità. https://t.co/7hJsFR9hQN pic.twitter.com/f5RzbU07ej— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 23, 2018

На месте происшествия работали несколько бригад скорой помощи, пожарные расчеты и десятки полицейских. Некоторые россияне из числа участников инцидента, несмотря на произошедшее, отправились на стадион. Как передал корреспондент ТАСС с места событий, армейские фанаты находились в приподнятом настроении, однако сильно пьяных среди них не замечено.

Российский футбольный союз (РФС) уже объявил о готовности оказать помощь пострадавшим в Риме болельщикам ЦСКА. Официальный фан-клуб армейцев организовал сбор средств пострадавшим в результате инцидента в римском метро.

Crolla scala mobile #Metro Roma: Prefettura, 20 feriti, quasi tutti russi. #metroroma Uno è grave, ha piede semi amputato https://t.co/7hJsFR9hQN TUTTI GLI AGGIORNAMENTI pic.twitter.com/A1ZGgXi9OJ— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 23, 2018

Фанаты "Ромы" и ЦСКА подрались перед матчем

Помимо инцидента в метро, перед матчем произошли столкновения болельщиков "Ромы" и ЦСКА. По данным местных СМИ, полиции пришлось применить водометы, чтобы разогнать драчунов. Также сообщалось, что один из россиян получил ножевое ранение в драке, но в российском посольстве в Риме эту информацию опровергли.

Матч между "Ромой" и ЦСКА на стадионе "Олимпико" завершился уверенной победой римлян со счетом 3:0. Ранее сообщалось, что на трибунах будет находиться около 1,5 тысячи болельщиков из России.