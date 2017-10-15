"Это действительно самая страшная трагедия, с которой столкнулась Калифорния. Опустошение невероятное. Это ужас, который никто не мог себе представить", — заявил журналистам губернатор штата Джерри Браун. Больше всего жертв в округе Сонома.
К борьбе с пожарами привлечено около 10 000 пожарных, в тушении принимает участие авиация. Всего в Калифорнии насчитывается 16 крупных очагов пожаров, передает "Интерфакс". По последним оценкам, сейчас огнем уничтожены не менее 5700 домов и построек. Свои дома было вынуждено покинуть около 100 000 человек. В субботу было эвакуировано около 3000 жителей города Санта-Роза, расположенного в 80 км от Сан-Франциско.
Как напоминает ТАСС, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стали 29 человек.
Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы помощи населению. В субботу Белый дом удовлетворил запрос.
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