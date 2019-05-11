Судно было изготовлено на небольшой судоверфи в Жиронде. Бывший военный Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику 26 декабря с острова Иерро Канарского архипелага. Единственным способом передвижения бочки были океанские течения. За плаванием следили в Facebook более 23 тысяч фанов. Окончив свое путешествие, Жан-Жак намерен написать о нем книгу, сообщает RFI.
На самом деле путешественник впервые вышел из бочки 3 мая, когда его поднял на борт танкер, направляющийся на нидерландский остров Синт-Эстатиус в Карибском море. К этому моменту француз проделал 5800 километров за 127 дней в своей бочке. Передохнув несколько дней на острове, Жан-Жак Савен опять забрался в свое "судно", которое прикрепили тросом к французскому буксиру, доставившему его прямо на Мартинику.
За время своего путешествия мужчина потерял 4 килограмма веса. Ему приходилось проводить 24 часа в сутки в бочке размером 3 метра в длину и 2,10 метров в ширину, то есть в "комнате" размером около 6 квадратных метров.
Jean Jacques Savin traverse l’Atlantique en tonneau ! | RCI https://t.co/5JEeSM1m3V pic.twitter.com/Wx9oiKK1T2— RCI Guadeloupe (@RCI_GP) 9 мая 2019 г.
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