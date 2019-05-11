В ночь на 9 мая 72-летний француз Жан-Жак Савен завершил необычное трансатлантическое путешествие. После более чем четырех месяцев плавания он прибыл на карибский остров Мартиника на большой оранжевой бочке - так называют его судно в СМИ, которая, скорее, является достаточно комфортабельной бочкообразной капсулой, что не делает его приключение менее безумным.
Prancūzų keliautojas statine perplaukė Atlantą per 122 dienas
© AFP / Scanpix

Судно было изготовлено на небольшой судоверфи в Жиронде. Бывший военный Жан-Жак Савен отправился в путешествие через Атлантику 26 декабря с острова Иерро Канарского архипелага. Единственным способом передвижения бочки были океанские течения. За плаванием следили в Facebook более 23 тысяч фанов. Окончив свое путешествие, Жан-Жак намерен написать о нем книгу, сообщает RFI.

Статьи по теме:
ФОТО: В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами, более 222 погибших

На самом деле путешественник впервые вышел из бочки 3 мая, когда его поднял на борт танкер, направляющийся на нидерландский остров Синт-Эстатиус в Карибском море. К этому моменту француз проделал 5800 километров за 127 дней в своей бочке. Передохнув несколько дней на острове, Жан-Жак Савен опять забрался в свое "судно", которое прикрепили тросом к французскому буксиру, доставившему его прямо на Мартинику.

За время своего путешествия мужчина потерял 4 килограмма веса. Ему приходилось проводить 24 часа в сутки в бочке размером 3 метра в длину и 2,10 метров в ширину, то есть в "комнате" размером около 6 квадратных метров.


NEWSru.com
Статьи по теме:

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель

На Канарские острова обрушился сильный шторм. На...

В мире

США направляют к берегам Ирана систему Patriot и боевые корабли

США направляют в регион Персидского залива систему...

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

В субботу, 11 мая, АО "Укртранснафта" возобновила транзит...

"Сажайте цветы, а не людей": в Киеве прошли несколько акций в годовщину ареста Сенцова (3)

10 мая исполнилось 5 лет со дня ареста в России...

Вооруженные сепаратисты напали на пятизвездочный отель в Пакистане

В результате нападения на отель в пакистанском городе...

Волкер: Россия ухудшила жизнь русскоязычных на Донбассе (7)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт...

TOP новостей

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы: выборы проходят спокойно (21)

Выборы президента Литвы и два референдума проходят...

Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале (15)

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (117)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

ФОТО, ВИДЕО: из застрявшего в Друскининкай фуникулёра людей спасли через 3 часа Дополнено комментарием директора предприятия (11)

В субботу во второй половине дня в Друскининкай...

В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (31)

В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...