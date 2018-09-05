Этот тайфун стал одним из самых сильных в стране за последние 25 лет. Из-за "Джеби" в некоторых регионах страны нарушены мобильная связь и электроснабжение. Возникли перебои с работой общественного транспорта.
В Осаке сорванным с якоря танкером поврежден единственный мост, ведущий на искусственный остров, где расположен международный аэропорт "Кансай". Из-за тайфуна в стране отменено более 600 авиарейсов.
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