Этот тайфун стал одним из самых сильных в стране за последние 25 лет. Из-за "Джеби" в некоторых регионах страны нарушены мобильная связь и электроснабжение. Возникли перебои с работой общественного транспорта.

В Осаке сорванным с якоря танкером поврежден единственный мост, ведущий на искусственный остров, где расположен международный аэропорт "Кансай". Из-за тайфуна в стране отменено более 600 авиарейсов.