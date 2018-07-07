ФОТО: В Японии из-за ливней погибли 48 человек, 5 млн эвакуированы

В результате ливневых дождей в Японии погибли 48 человек, 4,72 млн жителей получили от властей указание эвакуироваться из-за начавшегося наводнения в нескольких регионах страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Liūtys Japonijoje
© AFP/Scanpix

Отмечается, что более 50 человек считаются пропавшими без вести. Их поиском и спасением занимаются экстренные службы Японии. В общей сложности на месте стихийного бедствия работают около 48 000 человек.

Gazeta.ru
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