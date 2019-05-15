Ле Пен в аэропорту встречала большая делегация. В столице Эстонии лидер французской правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен должна была встретиться в Рийгикогу с депутатами EKRE, а позже провести пресс-конференцию. По словам Яака Мадисона, главными темами беседы с Ле Пен планировались вопросы, касающиеся Евросоюза и Еврокомиссии, вопросы безопасности, а также отношения НАТО с Россией и Крымом.

Депутаты EKRE ради встречи с Марин Ле Пен прогуляли заседание Рийгикогу. Во встрече с лидером правых популистов Франции Марин Ле Пен приняли участие также спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и председатель консерваторов Март Хельме. Одновременно в 10:00 началось заседание Рийгикогу, которое прошло без депутатов EKRE и спикера, так как они были на совещании с Ле Пен.

Председатель EKRE Март Хельме заявил, что у партии Марин Ле Пен, с которой EKRE намерена войти в Европарламенте в одну фракцию, "своя позиция по ряду вопросов, но они понимают нашу историю".

”В основном говорили о том, как мы представляем себе будущую работу в новом Европарламенте. Обсудили ситуацию в Европе, какие страны и какими партиями могли бы быть представлены в этой фракции”, — сказал Хельме.

Эстонский политик отметил, что позиция EKRE по отношению к вопросам, связанным с Россией, отличается от точки зрения Ле Пен.

”Мы акцептируем то, что по российской проблематике в определенных вопросах у них свое видение, они понимают нашу историю, опасения и геополитические опасности. Был очень открытый разговор”, — сказал Хельме.

Лидер EKRE добавил, что при создании в Европарламенте новой фракции в отношении России консенсуса достичь не удастся.

Марин Ле Пен в эстонском парламенте выступила с речью, во время которой заявила, что Европейский союз потихоньку отклоняется со своего пути и движется в сторону федерализма, в сторону империалистичного видения, дабы пропали страны и народы, и поэтому необходимо действовать сообща:

"Тут (в Эстонии) — народ, который высоко ценит свободу. Мы знаем, как вы боролись за независимость. Мы должны действовать сообща. Вы — невероятно устойчивы против любых внешних сил, выстояли против империй, хотевших сравнять вас с землей. Вы смогли выйти из трудностей, вы способны противостоять и, тем самым, являетесь примером для остальных. Мы знаем цену, которой вам досталась свобода. Вы посвятили ей себя. Вы также хотите переделать сотрудничество в ЕС. <...> У нас есть возможность бороться и показать, что национальные государства берут бразды правления в свои руки. Не дайте себя обмануть европособиями — у них есть и другая сторона. Французские правители смеются в Верховном Совете, но там таится желание гармонизации, политика уравнивания. А последняя идет рука об руку с наводнением мигрантов. Неслучайно ЕС подписал Марракешское соглашение, которое нарушает основные права. Этот документ несет в себе невероятную опасность. Эстония до сих пор спасалась от организованной миграции, но посмотрите вокруг: что происходит, например, в Швеции или же во Франции.

Беспорядки в Швеции или у меня на родине, где есть целые кварталы, куда не осмеливается ездить даже полиция, врачи, куда не ходят автобусы, куда даже пиццу не хотят доставлять. Исламисты и мафия основали там государство. Исламист-водитель автобуса недавно не разрешил девочке в юбке войти в автобус. Так же будет и тут, если вы не будете действовать.

ЕС хочет крупной миграции. Китай, США, Россия строят мир вокруг. ЕС — это не Европа. ЕС — это идеологический конструкт, который видит континент не как сумму государств, а крупным рынком, открытым для всех. Европейский союз — идеология пробной глобализации. ЕС создан для провала. Смотрите, что происходит в Польше или в Венгрии. Наша Европа, за которую боремся мы, предполагает братскую Европу и договорное сотрудничество. В Европе — невероятное разнообразие. В этом наше богатство. Мы верим, что каждое из государств лучше всего само защищает свои интересы. Только так можем гарантировать, что глобализация полезна всем.

Эстония и Франция трудятся внутри своих партий, и мы справимся. Да здравствуют EKRE, Эстония и национальная Европа!", – заявила Марин Ле Пен.

После встречи в Рийгикогу лидер правых популистов Франции Марин Ле Пен и представители EKRE провели общую пресс-конференцию в Доме Черноголовых в Таллинне.

Вопрос журналиста Kanal 2 о том, почему она не признает, что Крым был аннексирован Россией, и как может оставаться беспристрастной, когда зависишь от денег Путина, Ле Пен посчитала оскорбительным.

”Россия — это побочная тема. Важен Евросоюз, который хочет отобрать у нас свободу и привезти мигрантов. Почему вы говорите только о России?” — спросила она.

”Национальный фронт — патриотическая партия, которая борется за независимость. И спрашивать, не находимся ли мы под влияем другого государства, — это невероятное оскорбление”, — заявила Ле Пен. Она сказала, что первым делам стоит за интересы своего государства, а далее — за интересы Европы, ”которую уничтожает ЕС”. Утверждения о том, что ее партия получает деньги от Путина, политик назвала ложью. ”Мы берем у банков деньги на финансирование своей политической деятельности. Ни один французский и европейских банк не дали нам кредита, поэтому мы подали ходатайства и в другие страны. Случилось так, что чешско-российский банк согласился дать кредит”, — сказала она.

Что касается Европы, то, по словам Ле Пен, она должна сейчас заниматься борьбой с радикальными исламистами и терроризмом.

Ле Пен отметила, что сейчас Евросоюз видит себя в качестве империи: ”Каждое государство рассматривается не с той точки зрения, что оно из себя представляет, с той, какой вес оно имеет”.

На вопрос о том, почему она приехала в Эстонию, где консервативные силы находятся в меньшинстве, Ле Пен ответила, что четыре члена EKRE занимают ведущие позиции и это признак уважения. По ее словам, EKRE защищает свободу выбора жителей Эстонии.

После конференции Ле Пен возложила цветы к Мемориалу жертвам коммунизма.