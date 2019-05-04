66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама X) в субботу, 4 мая, официально стал новым монархом Таиланда. Он был коронован в здании Большого дворца в Бангкоке. Это первая подобная церемония в стране за почти 70-летний период - с 5 мая 1950 года, когда состоялась интронизация предшественника нынешнего короля - Пумипона Адульядета.
Церемонии предшествовал ритуал королевского очищения, в ходе которого монарх был омыт водой из более чем 100 источников со всей страны. Затем он собственноручно увенчал себя 7,3-килограммовой "Большой короной победы" с драгоценными камнями. Торжественные мероприятия продлятся три дня.
За коронацией вживую наблюдали десятки тысяч человек, кроме того видеозаписи в режиме реального времени транслировались по телевидению и в интернете.
Коронацию отложили из-за траура
Рама X был провозглашен королем еще 1 декабря 2016 года, на 50-й день после смерти своего отца, однако по решению монарха коронация была отложена для проведения траурных мероприятий.
За несколько дней до церемонии, стоимость которой оценивается примерно в 31 млн долларов (около 27,6 млн евро), он вступил в брак с бывшей главой своей личной охраны, генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. По случаю коронации монарх амнистировал свыше 40 тысяч заключенных.
Абсолютная монархия в Таиланде была упразднена в 1932 году. У правителя мало властных полномочий, однако как символ он играет важную роль в единении нации. Король - глава дома Чакри, правящей династии Таиланда, основанной в 1782 году Рамой I.
С 2014 года у власти в стране фактически находятся военные.
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