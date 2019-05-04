66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама X) в субботу, 4 мая, официально стал новым монархом Таиланда. Он был коронован в здании Большого дворца в Бангкоке. Это первая подобная церемония в стране за почти 70-летний период - с 5 мая 1950 года, когда состоялась интронизация предшественника нынешнего короля - Пумипона Адульядета.
Церемонии предшествовал ритуал королевского очищения, в ходе которого монарх был омыт водой из более чем 100 источников со всей страны. Затем он собственноручно увенчал себя 7,3-килограммовой "Большой короной победы" с драгоценными камнями. Торжественные мероприятия продлятся три дня.
За коронацией вживую наблюдали десятки тысяч человек, кроме того видеозаписи в режиме реального времени транслировались по телевидению и в интернете.
Коронацию отложили из-за траура
Рама X был провозглашен королем еще 1 декабря 2016 года, на 50-й день после смерти своего отца, однако по решению монарха коронация была отложена для проведения траурных мероприятий.
За несколько дней до церемонии, стоимость которой оценивается примерно в 31 млн долларов (около 27,6 млн евро), он вступил в брак с бывшей главой своей личной охраны, генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. По случаю коронации монарх амнистировал свыше 40 тысяч заключенных.
Абсолютная монархия в Таиланде была упразднена в 1932 году. У правителя мало властных полномочий, однако как символ он играет важную роль в единении нации. Король - глава дома Чакри, правящей династии Таиланда, основанной в 1782 году Рамой I.
С 2014 года у власти в стране фактически находятся военные.
ФОТО: летевший из Гуантанамо пассажирский Boeing съехал в реку во Флориде (3)
Boeing 737 , летевший с военной базы Гуантанамо на Кубе в...
ФОТО: в Таиланде короновали короля Раму Х
Рама X прошел через ритуал очищения, после чего увенчал...
Власти Амстердама к 2030 году запретят все машины на бензине и дизеле (10)
Городские власти Амстердама приняли решение запретить...
Генсек Совета Европы видит шансы на сохранение членства РФ в организации (11)
По словам Турбьёрна Ягланда, между Комитетом министров...
TOP новостей
На восстановление собора Парижской Богоматери жители Литвы пожертвовали более 850 евро (101)
За две недели жители Литвы пожертвовали около 850 евро...
Литовские социал-демократы готовят съезд для дальнейшего формирования руководства
В субботу в Вильнюсе , в центре выставок и конгрессв...
В Вильнюсе готовится протестное шествие из-за положения инвалидов (6)
Ассоциация "Самостоятельная жизнь" в субботу в...
Литва обратилась в ЕК в связи с безответственным подходом Беларуси к ядерной безопасности (81)
В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по...