"It's a very tragic situation. It's not something that El Paso would expect," @mayor_margo tells @KTSMtv. "It's an absolute tragedy." @CieloVistaMall #Texas— Steve Herman (@W7VOA) 3 серпня 2019 р.
Полиция сообщила в Твиттере о стрельбе и предупредила местных жителей об опасности. Другой официальной информации пока не поступало.
Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видеоролики, снятые с места событий. На одном из роликов можно увидеть, что из Walmart эвакуируют посетителей.
Местный телеканал KTSM сообщает о том, что ранения получили как минимум 18 посетителей Walmart, информацией о тяжести ранений журналисты не располагают. По некоторым данным, один из пострадавших погиб. Стрельба произошла внутри супермаркета и на парковочной площадке. Задержать стрелявшего пока не удалось.
#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 3 серпня 2019 р.
В минувшее воскресенье массовая стрельба произошла на фестивале на севере Калифорнии. Нападавший убил троих человек, включая двоих детей, а затем застрелился.
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