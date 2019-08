"It's a very tragic situation. It's not something that El Paso would expect," @mayor_margo tells @KTSMtv . "It's an absolute tragedy." @CieloVistaMall #Texas



Полиция сообщила в Твиттере о стрельбе и предупредила местных жителей об опасности. Другой официальной информации пока не поступало.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видеоролики, снятые с места событий. На одном из роликов можно увидеть, что из Walmart эвакуируют посетителей.

Местный телеканал KTSM сообщает о том, что ранения получили как минимум 18 посетителей Walmart, информацией о тяжести ранений журналисты не располагают. По некоторым данным, один из пострадавших погиб. Стрельба произошла внутри супермаркета и на парковочной площадке. Задержать стрелявшего пока не удалось.

#Update: Just in - Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh