Полиция Эль-Пасо, города, находящегося на западе штата Техас, сообщила в субботу о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall. По данным Reuters, результате инцидента погибли более 20 человек.
Šaudynės JAV
© AFP / Scanpix


Полиция сообщила в Твиттере о стрельбе и предупредила местных жителей об опасности. Другой официальной информации пока не поступало.

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Пользователи соцсетей публикуют фотографии и видеоролики, снятые с места событий. На одном из роликов можно увидеть, что из Walmart эвакуируют посетителей.

Местный телеканал KTSM сообщает о том, что ранения получили как минимум 18 посетителей Walmart, информацией о тяжести ранений журналисты не располагают. По некоторым данным, один из пострадавших погиб. Стрельба произошла внутри супермаркета и на парковочной площадке. Задержать стрелявшего пока не удалось.


В минувшее воскресенье массовая стрельба произошла на фестивале на севере Калифорнии. Нападавший убил троих человек, включая двоих детей, а затем застрелился.

"Голос Америки"
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